طالب وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا، السبت، بوقف الحرب الإسرائيلية في غزة، المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، داعين كذلك لضمان وصول جميع العاملين في المجال الإنساني وحرية تنقلهم بما في ذلك شمالي القطاع.

جاء ذلك حسب ما ذكره وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والفرنسي ستيفان سيجورني، بثته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة.

وشدد شكري على أن الاجتماع الثلاثي بين مصر والأردن وفرنسا "أكد ضرورة وقف إطلاق النار بغزة".

وأضاف أنه ونظيريه الأردني والفرنسي أكدوا "رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم"، كما بحثوا خطورة تنفيذ أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية (جنوب قطاع غزة) المكتظة بالمدنيين.

وفي 15 مارس/آذار الجاري صدّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط لعملية عسكرية في رفح، دون تحديد إطار زمني لبدئها في المدينة المكتظة بمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين.

عجرفة إسرائيلية غير مقبولة

بدوره، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "إن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة قررت استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".

وطالب إسرائيل بفتح الحدود والمعابر البرية لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وأكد أن "المستقبل سيكون أسوأ مما نعانيه الآن إن لم ينته كل من الظلم والاحتلال، ويتحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة والكرامة على ترابه الوطني لتعيش منطقتنا بأمن وسلام".

وأردف: "نواجه تعنتاً وعجرفة إسرائيلية غير مقبولة برفض حل الدولتين، وفي رفض إيجاد أي أفق سياسي".

وتقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

رفض فرنسي لعملية عسكرية في رفح

وفي كلمته قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني: "اتفقنا على العمل معاً من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

وأعرب عن رفضه "أي عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية"، مشيراً إلى أن فرنسا قدمت كذلك اقتراحات لحل الأزمة بين إسرائيل ولبنان.

وعلى وقع الحرب في غزة تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وقبل المؤتمر الصحفي، بدأ اجتماع مصري أردني فرنسي بالقاهرة لبحث مسارات للتحرك المشترك لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، حسب الخارجية المصرية.

يأتي اللقاء فيما تتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين الطرفين، بعد أولى استمرت أسبوعاً حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.

والاثنين الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي، قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، دون أن تستجيب تل أبيب.

ويشنّ الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، كما خلّفت كارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​