سياسة
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رغم الحرب.. أطفال غزة يحتفلون بـ"يوم الأرض" في مدارس النزوح
رغم الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 6 أشهر، أحيا أطفال فلسطينيون في قطاع غزة الذكرى السنوية لـ"يوم الأرض" داخل مدرسة للنازحين في مدينة دير البلح، حيث غرسوا أشجار الزيتون وأدوا رقصة الدبكة الشعبية.
رغم الحرب.. أطفال غزة يحتفلون بـ"يوم الأرض" في مدارس النزوح
أطفال غزة يحيون ذكرى يوم الأرض في مدارس النزوح / صورة: AA
30 مارس 2024

أحيا أطفال فلسطينيون، السبت، في قطاع غزة الذكرى السنوية للاحتفال بـ"يوم الأرض" الذي يعود تاريخه إلى 1976، إذ صادرت السلطات الإسرائيلية مساحات شاسعة من أراضي السكان العرب لديها.

وداخل مدرسة تضم آلاف النازحين الفلسطينيين في مدينة دير البلح وسط القطاع، نظم فريق "بصمة الشبابي" (غير حكومي) فاعلية في ذكرى "يوم الأرض" الموافق 30 مارس/آذار من كل عام، رغم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتخللت الفعالية زراعة شجر الزيتون، وأداء رقصة الدبكة الشعبية، إضافة إلى استعراض قصص قديمة تحكي كيفية سلب إسرائيل أرض الفلسطينيين.

وتضمنت الفاعلية أداء الأغاني الشعبية والتراثية التي تعبّر عن تاريخ الشعب الفلسطيني.

لن ننسى أرضنا

وتأتي هذه الفعالية، حسب القائمين عليها، تعبيراً عن الصمود والبقاء رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

الطفلة الفلسطينية رنيم الزعانين، قالت إن تنظيم الفعالية يذكر الأطفال والناس الذين انتُزعت أراضيهم بقوة الاحتلال بـ"يوم الأرض".

وأضافت رنيم، أنهم يرغبون في نقل رسالة إلى العالم، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهونها، وتضيف: "نريد أن نذكر الأطفال بأهمية هذا اليوم، وأن نُبقي الذكرى حية في قلوبهم".

بدوره، قال الفلسطيني محمد مقداد، مسؤول فريق "بصمة الشبابي": "نزحنا من مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، بسب الحرب، وقررنا إحياء ذكرى يوم الأرض لنعبر للعالم وللاحتلال عن أننا لن ننسى أرضنا التي سُلبت منا".

وأضاف: "في السنوات السابقة، كنا نُحيي يوم الأرض قرب الحدود غزة مع بقية الأرض التي احتلتها إسرائيل من فلسطين، ونزرع أشجار الزيتون، ولكن اليوم نحن هنا في مدرسة للنازحين بسبب الحرب على القطاع المحاصَر".

يُشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت في عام 1975، خطة لتهويد منطقة الجليل (شمال)، لبناء تجمُّعات سكنية يهودية على أراضٍ تعود لفلسطينيين، يمثلون أغلبية في المنطقة.

جاءت تلك الخطة، ضمن مشروع أطلقت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلية اسم "تطوير الجليل".

وصدَّقت الحكومة في 29 فبراير/شباط 1976، على قرار لمصادرة 21 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، من أراضٍ تعود ملكيتها لفلسطينيين في بلدات "سخنين، وعرابة، ودير حنا، وعرب السواعد.

وخصصت إسرائيل، تلك المساحات المُصادَرة لبناء مزيد من المستوطنات.

ويُحيي الفلسطينيون، في جميع أماكن وجودهم، يوم الأرض، في 30 مارس/آذار من كل عام، عبر إطلاق عدة فاعليات.

وتتزامن الذكرى هذا العام مع تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى تصاعد الهجمة الاستيطانية في الضفة الغربية.

وتشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البِنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "الإبادة".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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