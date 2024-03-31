تظاهر آلاف الأردنيين، مساء السبت، قرب سفارة إسرائيل بالعاصمة عمان، تضامنا مع قطاع غزة.

وأقيمت الوقفة بالساحة المقابلة للمسجد الكالوتي بمنطقة الرابية، على بعد مئات الأمتار من مقر سفارة إسرائيل لدى المملكة، وذلك لليوم السابع على التوالي.

وهتف المشاركون بإغلاق سفارة تل أبيب بعمان، وإلغاء اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل.

كما حيا المشاركون فلسطين والمقاومة، وطالبوا بفتح الحدود مع الضفة الغربية، في هتاف "شيل العسكر عن الحدود.. حدود الضفة الغربية".

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: "دم الشهداء بيسأل دمي.. كيف رضيت الحل السلمي"، وعبارات أخرى تندد بـ"العدوان" الإسرائيلي.

وشهدت الوقفة مشاركة عدد من الأطباء، الذين هتفوا لنظرائهم بالقطاع ولمدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية.

وخلّف العدوان والحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشري ن الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".