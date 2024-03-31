سياسة
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يوم الأرض الفلسطيني.. مظاهرات في دول عربية وغربية نصرة لغزة
شهد عدد من الدول العربية والغربية، مساء السبت، مظاهرات ووقفات مناصرة لفلسطين وغزة، في الذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني الموافق لـ30 مارس/ آذار من كل عام.
يوم الأرض الفلسطيني.. مظاهرات في دول عربية وغربية نصرة لغزة
مظاهرات في دول عربية وغربية نصرة لغزة  يوم الأرض الفلسطيني / Others
31 مارس 2024

شهد عدد من الدول العربية والغربية، مساء السبت، مظاهرات ووقفات مناصرة لفلسطين وغزة، في الذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني الموافق لـ30 مارس/ آذار من كل عام.

وشارك آلاف المغاربة بعدة مدن بالمملكة، ليلة السبت، في وقفات للمطالبة بوقف تجويع سكان قطاع غزة وإيصال المساعدات لهم.

ودعت للوقفات عدة هيئات مدنية، مثل الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والجبهة المغربية لدعم فلسطين، ومجموعة العمل من أجل فلسطين .

وشهدت مدن مثل فاس ومكناس وتطوان (شمال) والجديدة (غرب) وتارودانت (وسط)، وقفات، رفع خلالها المشاركون لافتات مساندة للقضية الفلسطينية ولغزة.

وطالب المشاركون في الوقفات الدول العربية والإسلامية بالتحرك من أجل مساعدة الفلسطينيين في غزة، والعمل على إيصال المساعدات لهم.

الأردن

كما تظاهر آلاف الأردنيين، مساء السبت، قرب سفارة إسرائيل بالعاصمة عمان، تضامنا مع قطاع غزة.

وأقيمت الوقفة بالساحة المقابلة للمسجد الكالوتي بمنطقة الرابية، على بعد مئات الأمتار من مقر سفارة إسرائيل لدى المملكة، وذلك لليوم السابع على التوالي.

وهتف المشاركون بإغلاق سفارة تل أبيب بعمان، وإلغاء اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل.

روما

وشهدت العاصمة الإيطالية روما، مسيرة حاشدة للتنديد باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمطالبة بوقف "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها في غزة.

وتجمع آلاف الأشخاص، السبت، في ساحة ريبوبليكا، أحد أكثر الساحات ازدحامًا في روما، بمناسبة ذكرى يوم الأرض.

وعبّر المشاركون في المسيرة عن استنكارهم للهجمات الإسرائيلية على غزة، موجهين رسائل تعبر عن دعمهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

باريس

كما شهدت العاصمة الفرنسية باريس، السبت، مظاهرة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين مرددين هتافات من قبيل "عاش نضال الشعب الفلسطيني"، و"لن يكون هناك سلام في العالم ما لم تتحقق العدالة في فلسطين".

وطالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومنع إسرائيل من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بين 26 يوليو/ تموز و11 أغسطس/ آب 2024.

جنيف

وفي مدينة جنيف السويسرية، السبت، تظاهر آلاف المتضامنين مع الشعب الفلسطيني رغم الأمطار الغزيرة.

وتجمع المتظاهرون أمام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان متجهين بعد ذلك إلى مركز المدينة.

وردد المتظاهرون هتافات بالفرنسية والإنجليزية والعربية ضد إسرائيل وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

ووصف المتظاهرون ما تفعله إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، بأنه "إبادة جماعية" مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار.

ويُحيي الفلسطينيون في جميع أماكن تواجدهم، يوم الأرض، في 30 مارس من كل عام، عبر إطلاق عدة فعاليات.

وتأتي الذكرى هذا العام وسط تصاعد العدوان والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتصاعد الهجمة الاستيطانية في الضفة الغربية.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

واكتسب يوم الأرض أهمية كبيرة لدى الفلسطينيين، كونه أول صدام يحدث بين الجماهير الفلسطينية داخل إسرائيل، وسلطات الاحتلال، وفق مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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