سياسة
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الشرطة الألمانية تقمع متظاهرين مؤيدين لفلسطين وتعتدي على سيدة محجبة
قمعت الشرطة الألمانية، السبت، متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين داخل محطة القطار المركزية في العاصمة برلين، بما في ذلك الاعتداء على سيدة محجبة، وفق مقطع مصور جرى التقاطه في مكان الحادث.
الشرطة الألمانية تقمع متظاهرين مؤيدين لفلسطين وتعتدي على سيدة محجبة
الشرطة الألمانية تقمع متظاهرين مؤيدين لفلسطين وتعتدي على سيدة محجبة / صورة: AA
31 مارس 2024

قمعت الشرطة الألمانية، السبت، متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين داخل محطة القطار المركزية في العاصمة برلين، بما في ذلك الاعتداء على سيدة محجبة، وفق مقطع مصور جرى التقاطه في مكان الحادث.

ويظهر المقطع المصور، الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من ضباط الشرطة وهم يحيطون بسيدة ترتدي الحجاب، ويسقطونها على الأرض، وهي تصرخ وتقول: ما هذا؟ ماذا تفعل؟"

واحتجزت الشرطة المرأة المتحجبة رغم أنها لا تشكل أي تهديد.

وردد المتظاهرون في المحطة شعارات مؤيدة لفلسطين.

واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة. واحتجزت الشرطة بعض المتظاهرين باستخدام أساليب قاسية.

وفي هذا الخصوص، قالت الشرطة، في بيان، إن المظاهرة كانت غير مرخصة وتعيق حركة المسافرين.

وأقرت باعتقال بعض المتظاهرين بزعم ترديدهم "شعارات إجرامية" على حد ما ادعى بيان الشرطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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