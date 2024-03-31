سياسة
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انتخابات تركيا المحلية.. تعرّف آخر التحديثات
يشارك نحو 61 مليون ناخب تركي في الانتخابات المحلية، لاختيار مسؤولين بلديين من 34 حزباً سياسياً في الانتخابات التي عُقدت اليوم الأحد. وتتضمن الانتخابات منافسة شديدة في المدن الكبرى، خصوصاً إسطنبول وأنقرة وإزمير.
انتخابات تركيا المحلية.. تعرّف آخر التحديثات
انتخابات تركيا المحلية / صورة: AA
31 مارس 2024

انطلقت في تركيا صباح الأحد عملية التصويت في الانتخابات المحلية، إذ فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة 7:00 صباحاً بالتوقيت المحلي. في المادة التالية نعرض آخر التطورات لحظة بلحظةبتوقيت مدينة إسطنبول.

12:30 منتصف الليل: الرئيس أردوغان: الشعب التركي بكل فئاته هو المنتصر اليوم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليل الأحد\الاثنين، إن "الشعب التركي بجميع فئاته هو المنتصر اليوم" تعليقاً على الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد.

وأوضح الرئيس التركي خلال خطاب من مقر حزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة "أجرينا انتخابات 31 مارس المحلية بشكل يليق بديمقراطيتنا، ولم نشهد أحداثاً مؤسفة باستثناء حالات محدودة".

وأضاف أردوغان "سنبقى بإذن الله شامخين لا معاندين، و31 مارس بالنسبة إلينا ليس نهاية بل نقطة تحول، والمنتصر الحقيقي بهذه الانتخابات ديمقراطيتنا وشعبنا".

07:30 مساء.. رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار يعلن رفع حظر النشر المتعلق بالانتخابات المحلية.

05:00 عصراً.. انتهاء عملية التصويت في انتخابات تركيا المحلية بعموم البلاد.

وبدأت عملية فرز الأصوات فور انتهاء التصويت مباشرة، بحسب قوانين اللجنة العليا للانتخابات.

02:00

ظهراً

.. مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو يدلي بصوته في الانتخابات المحلية بمدينة إسطنبول.

وأدلى إمام أوغلو بصوته برفقة زوجته وابنيه في مدرسة بمنطقة بيليك دوزو في الطرف الأوروبي من المدينة.

وفي تصريحات للصحفيين عقب الإدلاء بصوته، أعرب إمام أوغلو عن أمله في أن تعود نتائج الانتخابات بالخير على البلاد.

01:00 ظهراً.. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة يدليان بصوتهما، الأحد، في الانتخابات المحلية بمدينة إسطنبول.

واقترع أردوغان وعقيلته، بصوتيهما في منطقة أسكودار بالجانب الآسيوي من المدينة.

وفي تصريح صحفي عقب الاقتراع، قال أردوغان: "نفتتح قرناً وعصراً جديداً مع الانتخابات المحلية والانتخابات الرئاسية السابقة، وأبدى شعبنا إخلاصاً في المناسبتين".

11:15 صباحاً.. مراد قوروم مرشح تحالف الجمهور لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى يدلي بصوته، الأحد، في انتخابات تركيا المحلية في منطقة كاغيت خانة بإسطنبول.

واستقبل المواطنون قوروم أمام المدرسة بالتصفيق والتقط معهم الصور.

وأعرب قوروم، في تصريح صحفي عقب التصويت، عن أمنياته في أن تعود نتائج الانتخابات بالنفع والفائدة على تركيا والشعب التركي.

- 10:00 صباحاً.. رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، يؤكد استمرار عملية التصويت دون أي مشكلات.

وأضاف ينار، الأحد، في تصريحات أدلى بها من العاصمة أنقرة عقب الإدلاء بصوته في صندوق الاقتراع، أنه "لم يُسجل أي حوادث سلبية تتعلق بسير العملية الانتخابية حتى اللحظة".

وتابع: "يستمر التصويت دون أي مشكلات في جميع أنحاء البلاد. وسينتهي التصويت عند الساعة 16:00 في 32 ولاية وفي الساعة 17:00 في الولايات المتبقية".

- 8:00 صباحاً.. فتح باب التصويت في انتخابات تركيا المحلية في عموم الولايات التركية. ويشارك نحو 61 مليون ناخب مؤهل، بمن في ذلك مليون شخص سينتخبون لأول مرة، لاختيار مسؤولين بلديين من 34 حزباً سياسياً.

- 7:00 صباحاً..صناديق الاقتراع لانتخابات تركيا المحلية تفتح أبوابها في تمام الساعة 7 صباحاً في 32 ولاية شرق البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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