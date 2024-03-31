أعلنت قرابة 200 شركة إسرائيلية خاصة السماح لموظفيها بالتغيب عن الدوام الأسبوع المقبل، للمشاركة في مظاهرات بالقدس الغربية تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى ومحتجزين مع الفصائل الفلسطينية بغزة.

وقالت صحيفة إسرائيل اليوم إن "منتدى الأعمال الإسرائيلي الذي يضم قرابة 200 شركة خاصة، أعلن أنه سيسمح لموظفيه المهتمين بالانضمام إلى المظاهرات ضد الحكومة والمطالبة بإبرام صفقة تبادل".

وستقام المظاهرات في القدس الغربية خلال الأسبوع المقبل، حسب المصدر ذاته.

ويضم منتدى الأعمال، كبرى الشركات الخاصة في إسرائيل، التي تشغل النسبة الأكبر من الأيدي العاملة في القطاع الخاص، وفق الصحيفة العبرية.

وأضافت "إسرائيل اليوم" أنّ الشركات "ستسمح للموظفين بالتغيب أو المغادرة مبكراً، للمشاركة في المظاهرات، دون أنّ تخصم من إجازاتهم المستحقة".

ونقلت الصحيفة عن قادة منتدى الأعمال، قولهم إن إسرائيل "في حالة طوارئ ويجب السماح للمواطنين بممارسة حقهم الديمقراطي والتعبير عن صوتهم".

وشهدت إسرائيل، مساء السبت، مظاهرات ضخمة في أنحاء البلاد، شارك بها عشرات آلاف الأشخاص، للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس وإجراء انتخابات مبكرة.

وفي وقت سابق السبت، قالت قناة 12 العبرية إن الوفد الإسرائيلي المفاوض بمشاركة ممثلين عن وكالة الاستخبارات (الموساد) وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ووكالة الاستخبارات العسكرية (أمان) سيسافر اليوم الأحد إلى القاهرة للمشاركة في محادثات حول صفقة التبادل مع حماس.

كما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة عن مصدر أمني مصري قوله إن مفاوضات الهدنة في قطاع غزة ستُستأنف اليوم الأحد بالقاهرة.

وتواصل قطر ومصر والولايات المتحدة جهودها بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين إسرائيل وحماس، بعد الأولى التي استمرت أسبوعاً حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.

وفي سجون إسرائيل ما لا يقل عن 9100 أسير فلسطيني، بينما تقدر تل أبيب أن نحو 134 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حركة حماس مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "الإبادة الجماعية".