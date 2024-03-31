سياسة
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القاهرة.. استئناف المفاوضات بشأن هدنة في غزة
تستأنف المفاوضات في مصر سعياً للتوصل بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس إلى هدنة في قطاع غزة المحاصر الذي يتعرّض لقصف متواصل، بينما يواجه سكّانه تهديدا ً بـ"مجاعة وشيكة" حسب الأمم المتحدة.
القاهرة.. استئناف المفاوضات بشأن هدنة في غزة
آثار الدمار بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة-أرشيفية / صورة: AFP
31 مارس 2024

أفادت قناة القاهرة الإخبارية المصرية باستئناف المفاوضات الأحد، في مصر سعياً للتوصل إلى هدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة.

ونقلت القناة عن مصدر أمني مصري استئناف مفاوضات الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس بالقاهرة الأحد.

وأضافت القناة أن مصر وقطر اللتين تلعبان دور وساطة في هذا الصدد "تواصلان جهودهما المشتركة لإحراز تقدم في المفاوضات بين الجانبين".

والجمعة، أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لإجراء محادثات جديدة بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة المحاصر الذي يتعرّض لقصف متواصل، بينما يواجه سكّانه تهديدا ً بـ"مجاعة وشيكة" حسب الأمم المتحدة.

وأفاد مكتب نتانياهو بعد لقائه رئيسي الاستخبارات الإسرائيلية الموساد والشين بيت، بأنّه "وافق على جولة من المفاوضات في الأيام المقبلة في الدوحة والقاهرة للمضي قدماً".

وعُقدت في الأشهر الأخيرة مفاوضات عدّة عبر الوسطاء الدوليين مصر وقطر والولايات المتحدة، ولكن دون نتيجة، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بعرقلتها.

والجمعة، أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أن نجاح أي مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل يعتمد على 4 محددات أساسية تتمثل بوقف "العدوان" الإسرائيلي بشكل شامل، وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من كل قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى شمال القطاع، وإدخال المساعدات واحتياجات الفلسطينيين في القطاع ضمن صفقة تبادل للأسرى في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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