في مسعى لتخليد ذكرى الطفلة الفلسطينية ريم والضحايا الأطفال في قطاع غزة، أصدر وقف الديانة التركي كتاباً باسم "ريم مهجة قلبنا"، استعرض فيه لحظات وفاة الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات ووداع جدها خالد نبهان لها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قضت ريم في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الجد نبهان وهو يحمل بين ذراعيه جثمان حفيدته ريم، ويودعها بأسلوب مؤثر، في مشهد ترك وقعاً كبيراً في العالم.

وأظهر المقطع المتداول بشكل كبير، الجد هو يداعب جثمان حفيدته ويلاطفه بكلمات حنونة من قبيل "روح الروح"، ويحتضنها في لحظات الوداع الأخير.

فلسطين في قلوب أطفال تركيا

وقالت مؤلفة الكتاب مروة قهرمان أوزتورك، إن القصة تعتمد بشكل أساسي على العلاقة بين ريم وجدها.

وأضافت: "ألفت الكتاب لأنني أردت أن يكون لغزة وفلسطين مكان في قلوب وعقول الأطفال".

وأردفت: "شعرت بأنني مضطرة إلى الكتابة لأنه كان عليّ أن أعتذر للأطفال عما لم نفعله أو لم نتمكن من فعله من أجلهم".

وتابعت: "لا أعرف إن كان هذا اعتذاراً أو تغطية للعار، لكنني آمل أن أكون سبباً في أن تصل غزة وريم وفلسطين إلى قلوب الأطفال الذين يقرؤون الكتاب".

أيقونة شهداء غزة

من جانبها، تحدثت محررة الكتاب رقية عكلان عن الكتاب قائلة إن "إبادة جماعية تجري في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وما يقرب من 14 ألف طفل قتلوا حتى الآن".

وشددت على أنه "من المؤسف أن يبقى المسلمون والعالم دون استجابة لما يحدث"، مؤكدة أن "هذا القمع سينتهي عاجلاً أم آجلاً".

وأشارت إلى أن الوقف يسعى منذ الأيام الأولى للحرب إلى "التعريف بوجع الفلسطينيين ورفع مستوى الوعي" بشأنها لدى الأطفال.

وأضافت: "فيما كنا نخطط لكتابة قصة من أجل غزة، استشهدت ريم في تلك الأيام".

وأردفت: "يهدف الكتاب إلى رفع مستوى الوعي حول غزة من خلال قصة ريم التي تمثل جميع الأطفال الشهداء".

وأوضحت أن الكتاب يحوي رموزاً تمثل فلسطين مثل "الزيتون وألوان العلم الفلسطيني وورق العنب المحشي الخاص بفلسطين، وبهذه الطريقة سنضمن أن أطفالنا لن ينسوا فلسطين".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ما أخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".