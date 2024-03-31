دعا رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل، إلى وقف "الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.

وقال في منشور عبر منصة إكس السبت، إن كوبا "ستواصل رفع صوتها عالياً ما دامت الأراضي الفلسطينية تتعرض للتدمير من الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي إلى عدم الخشية من إدانة الجريمة. كوبا تريد وقف الإبادة الجماعية".

وأرفق دياز كانيل منشوره بصورة تظهر إضاءة نصب "خوسيه مارتي" التذكاري بألوان العلم الفلسطيني.

ويعد الرئيس الكوبي من بين أكثر الزعماء انتقاداً للحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".