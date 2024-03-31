سياسة
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استشهاد منفذ عملية طعن أصابت إسرائيليَّين في محطة حافلات ببئر السبع
أصيب إسرائيليان في عملية طعن بمحطة حافلات في بئر السبع جنوبي البلاد، فيمل استشهد منفذ العملية على يد عناصر شرطة الاحتلال.
استشهاد منفذ عملية طعن أصابت إسرائيليَّين في محطة حافلات ببئر السبع
شرطة الاحتلال قتلت منفذ عملية طعن جنوبي إسرائيل / صورة: وسائل إعلام عبرية / Others
31 مارس 2024

أفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بإصابة إسرائيليَين بجروح في عملية طعن بمحطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع بالنقب جنوبي إسرائيل، فيما استشهد منفذها بعد إصابته برصاص الشرطة.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إنه جرى نقل مصابَين لمستشفى سوروكا في بئر السبع إثر عملية الطعن، وأضافت أن المنفذ توفي متأثراً بجروح الخطيرة.

ونقلت مصادر عبرية أن أحد المصابين جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق الأحد إن شخصاً أصيب بجروح طفيفة في عملية طعن في محطة حافلات في بئر السبع، ويجري التحقيق في الحادث.

ونقلت خدمة نجمة داود الحمراء للإسعاف إن شابا (20 عاماً) أصيب في شارع هنكين في المدينة المذكورة جراء العملية.

وكشفت وسائل إعلام عبرية نقلاً عن شهود عيان أن شخصاً هاجم المارة داخل المحطة، وتمكن من طعن شخص واحد على الأقل بالسكين قبل إطلاق النار عليه.

وذكرت المصادر ذاتها أن منفذ عملية الطعن من مدينة رهط بالنقب.

من جهتها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن قوات الأمن تجري عمليات مسح لإزالة أي خطر آخر.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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