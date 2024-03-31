سياسة
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"العليا للانتخابات" التركية تعلن استمرار عملية التصويت بلا مشكلات
أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، سير عملية التصويت في الانتخابات المحلية بسلاسة دون أي مشكلات على مستوى البلاد، داعياً الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوتهم وأداء واجباتهم الديمقراطية.
"العليا للانتخابات" التركية تعلن استمرار عملية التصويت بلا مشكلات
رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار. / صورة: AA
31 مارس 2024

أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، استمرار عملية التصويت في الانتخابات المحلية الجارية في البلاد، اليوم الأحد، دون أي مشكلات.

وأضاف ينار، في تصريحات أدلى بها من العاصمة أنقرة عقب الإدلاء بصوته في صندوق الاقتراع، أنه "لم يُسجل أي حوادث سلبية تتعلق بسير العملية الانتخابية حتى اللحظة".

ودعا جميع الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوتهم وأداء واجباتهم الديمقراطية حتى انتهاء فترة التصويت.

وتابع: "يستمر التصويت دون أي مشكلات في جميع أنحاء البلاد. وسينتهي التصويت عند الساعة 16:00 في 32 ولاية وفي الساعة 17:00 في الولايات المتبقية".

وبدأ الناخبون الأتراك الأحد التوجه إلى صناديق الاقتراع، من أجل اختيار مرشحيهم في انتخابات الإدارة المحلية، لولاية تستمر 5 سنوات.

وحسب اللجنة العليا للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية 61 مليوناً و441 ألفاً و882 ناخباً.

ويدلي الناخبون بأصواتهم في 206 آلاف و845 صندوقا انتخابياً، إضافة إلى ألف صندوق متنقل، موزعة على جميع أنحاء الولايات التركية الـ81.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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