أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، استمرار عملية التصويت في الانتخابات المحلية الجارية في البلاد، اليوم الأحد، دون أي مشكلات.

وأضاف ينار، في تصريحات أدلى بها من العاصمة أنقرة عقب الإدلاء بصوته في صندوق الاقتراع، أنه "لم يُسجل أي حوادث سلبية تتعلق بسير العملية الانتخابية حتى اللحظة".

ودعا جميع الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوتهم وأداء واجباتهم الديمقراطية حتى انتهاء فترة التصويت.

وتابع: "يستمر التصويت دون أي مشكلات في جميع أنحاء البلاد. وسينتهي التصويت عند الساعة 16:00 في 32 ولاية وفي الساعة 17:00 في الولايات المتبقية".

وبدأ الناخبون الأتراك الأحد التوجه إلى صناديق الاقتراع، من أجل اختيار مرشحيهم في انتخابات الإدارة المحلية، لولاية تستمر 5 سنوات.

وحسب اللجنة العليا للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية 61 مليوناً و441 ألفاً و882 ناخباً.

ويدلي الناخبون بأصواتهم في 206 آلاف و845 صندوقا انتخابياً، إضافة إلى ألف صندوق متنقل، موزعة على جميع أنحاء الولايات التركية الـ81.