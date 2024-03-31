خصصت السلطات التركية صناديق متنقلة من أجل تسهيل عملية تصويت المواطنين المرضى والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في انتخابات تركيا المحلية التي انطلقت صباح الأحد.

ففي ولاية قرقلر إيلي شمال غرب تركيا، خصص مسؤولو لجنة الانتخابات صناديق متنقلة لـ7 مواطنين في الولاية.

ونقل المسؤولون صندوقاً إلى منزل مسنة مريضة تدعى غولسيفيم أسكيجي (84 عاماً)، لتتمكن من التصويت.

أما في ولاية تكيرداغ المجاورة، نقلت السلطات صندوقاً إلى منزل مسن يدعى خليل إبراهيم أياز (90 عاماً)، ليدلي بصوته في الانتخابات.

ومن المقرر أن يدلي 14 مواطناً في تكيرداغ بأصواتهم عبر الصناديق المتنقلة.

وفي ولاية أدرنة، نقلت السلطات المواطن عثمان مورتو (62 عاماً)، من مستشفى السلطان مراد الأول، إلى قرية بوسان كوي ليتمكن من الإدلاء بصوته.

وأدلى مورتو، المصاب بمرض في جهاز التنفس، بصوته في الانتخابات بمساعدة الفريق المشرف على الصندوق.

وصباح اليوم الأحد بدأ الناخبون الأتراك في التوجه إلى صناديق الاقتراع، من أجل اختيار مرشحيهم في انتخابات تركيا المحلية، لولاية تستمر 5 سنوات.

ويدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم في 206 آلاف و845 صندوقاً انتخابياً، إضافة إلى ألف صندوق متنقل، موزعة على جميع الولايات التركية الـ81.