سياسة
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توقعات بأسبوع مليء باحتجاجات حاشدة في إسرائيل والشرطة ترفع حالة التأهب
توقعت وسائل إعلام عبرية أن يكون الأسبوع الجاري عاصف بالاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية، ورفعت الشرطة حالة التأهب استعداداً لمظاهرات عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أمام الكنيست (البرلمان) في القدس المحتلة الليلة.
توقعات بأسبوع مليء باحتجاجات حاشدة في إسرائيل والشرطة ترفع حالة التأهب
توقعات بأسبوع مليء باحتجاجات حاشدة في إسرائيل والشرطة ترفع حالة التأهب / صورة: AA
31 مارس 2024

رفعت الشرطة حالة التأهب استعداداً لمظاهرات عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أمام الكنيست (البرلمان) في القدس المحتلة الليلة.

وتحدثت القناة 12 العبرية عن توقعات بأسبوع عاصف من الاحتجاجات ضد الحكومة يمكن أن تصل إلى مطار بن غوريون.

ونقلت القناة عن وزير الشتات عميحاي شيكلي تأكيده أن الاحتجاجات في تل أبيب تعتبر هدية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتضعف الجنود على الجبهة.

وكان آلاف الإسرائيليين تظاهروا الليلة الماضية في تل أبيب ومدن أخرى للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة وبصفقة لتبادل الأسرى، ووقعت مواجهات في تل أبيب بين متظاهرين والشرطة التي اعتقلت عدداً منهم.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عائلات الأسرى أنها من الآن فصاعداً ستعمل على إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو الذي تتهمه بالمماطلة في استعادة أبنائها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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