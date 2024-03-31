رفعت الشرطة حالة التأهب استعداداً لمظاهرات عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أمام الكنيست (البرلمان) في القدس المحتلة الليلة.

وتحدثت القناة 12 العبرية عن توقعات بأسبوع عاصف من الاحتجاجات ضد الحكومة يمكن أن تصل إلى مطار بن غوريون.

ونقلت القناة عن وزير الشتات عميحاي شيكلي تأكيده أن الاحتجاجات في تل أبيب تعتبر هدية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتضعف الجنود على الجبهة.

وكان آلاف الإسرائيليين تظاهروا الليلة الماضية في تل أبيب ومدن أخرى للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة وبصفقة لتبادل الأسرى، ووقعت مواجهات في تل أبيب بين متظاهرين والشرطة التي اعتقلت عدداً منهم.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عائلات الأسرى أنها من الآن فصاعداً ستعمل على إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو الذي تتهمه بالمماطلة في استعادة أبنائها.