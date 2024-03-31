أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته في مدينة إسطنبول، بصوتيهما في انتخابات تركيا المحلية.

واقترع أردوغان وعقيلته أمينة، بصوتيهما في منطقة أسكودار بالجانب الآسيوي من إسطنبول، حيث أعرب حشد من المواطنين أمام المركز الانتخابي عن محبتهم للرئيس.

وفي تصريح صحفي مقتضب عقب الاقتراع، أعرب أردوغان عن أمنياته في أن تعود نتائج الانتخابات بالنفع والفائدة على تركيا والشعب التركي.

وقال: "أعتقد أنه ستصدر نتيجة تعود بالخير على بلدنا وشعبنا إن شاء الله".

وتحدث الرئيس التركي عن تزامن الانتخابات مع افتتاح البلاد لمئوية تركيا الجديدة "القرن التركي".

وبدأ الناخبون الأتراك الأحد التوجه إلى صناديق الاقتراع، من أجل اختيار مرشحيهم في انتخابات الإدارة المحلية وعددها 81، لفترة تستمر 5 سنوات.

وحسب اللجنة العليا للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية 61 مليوناً و441 ألفاً و882 ناخباً.

ويدلي الناخبون بأصواتهم في 206 آلاف و845 صندوقاً انتخابياً، إضافة إلى ألف صندوق متنقل، موزعة على جميع أنحاء الولايات التركية الـ81.