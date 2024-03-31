سياسة
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أردوغان وعقيلته يدليان بصوتيهما في الانتخابات المحلية بإسطنبول
أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته في مدينة إسطنبول، بصوتيهما في انتخابات تركيا المحلية، معرباً عن أمنياته في أن تعود نتائج الانتخابات التي يشارك فيها أكثر من 61 مليون ناخب بالنفع والفائدة على لتركيا والشعب التركي.
أردوغان وعقيلته يدليان بصوتيهما في الانتخابات المحلية بإسطنبول
الرئيس أردوغان يدلي بصوته في الانتخابات المحلية بإسطنبول / صورة: AA
31 مارس 2024

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته في مدينة إسطنبول، بصوتيهما في انتخابات تركيا المحلية.

واقترع أردوغان وعقيلته أمينة، بصوتيهما في منطقة أسكودار بالجانب الآسيوي من إسطنبول، حيث أعرب حشد من المواطنين أمام المركز الانتخابي عن محبتهم للرئيس.

وفي تصريح صحفي مقتضب عقب الاقتراع، أعرب أردوغان عن أمنياته في أن تعود نتائج الانتخابات بالنفع والفائدة على تركيا والشعب التركي.

وقال: "أعتقد أنه ستصدر نتيجة تعود بالخير على بلدنا وشعبنا إن شاء الله".

وتحدث الرئيس التركي عن تزامن الانتخابات مع افتتاح البلاد لمئوية تركيا الجديدة "القرن التركي".

وبدأ الناخبون الأتراك الأحد التوجه إلى صناديق الاقتراع، من أجل اختيار مرشحيهم في انتخابات الإدارة المحلية وعددها 81، لفترة تستمر 5 سنوات.

وحسب اللجنة العليا للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية 61 مليوناً و441 ألفاً و882 ناخباً.

ويدلي الناخبون بأصواتهم في 206 آلاف و845 صندوقاً انتخابياً، إضافة إلى ألف صندوق متنقل، موزعة على جميع أنحاء الولايات التركية الـ81.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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