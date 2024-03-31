أعلن حزب الله اللبناني, الأحد، أنه قصف ثكنة راميم الإسرائيلية بقذائف المدفعية و حقق إصابة مباشرة فيها، فيما أفادت القناة 12 العبرية بسقوط صاروخين في مرتفعات راميم عند الحدود مع لبنان.

وقال الحزب في بيانات متفرقة: "استهدفنا موقع المالكية بصواريخ بركان وحققنا إصابة مباشرة".

من جانبها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن جندياً أصيب بشظايا صاروخ أطلق من لبنان على منطقة كريات شمونة في الجليل الأعلى. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مرغليوت والمالكية في الجليل الأعلى، وقصف مصدر الإطلاق.

ودوّت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومرغليوت في الجليل الأعلى في أوقات متفرقة، وسمع دوّي انفجار في محيط مزارع شبعا.

وقالت وسائل إعلام عبرية إنّ المدفعية الإسرائيلية قصفت محيط بلدة حولا ووادي السلوقي جنوبي لبنان، كما وقعت غارة إسرائيلية على بلدة الخيام جنوبي لبنان.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت مؤخراً تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيداً عن الحدود مع شمال إسرائيل.