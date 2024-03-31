سياسة
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صور | مواطنون أتراك يُدلون بأصواتهم في الانتخابات بطرق وأزياء فريدة
يشارك المواطنون الأتراك منذ صباح الأحد في انتخابات تركيا المحلية بطرق فريدة، إذ أدلى الناخبون من مختلف الأعمار في مراكز الاقتراع وحتى في دور رعاية المسنين، فيما اختار عدد منهم ارتداء أزياء تقليدية مميزة.
صور | مواطنون أتراك يُدلون بأصواتهم في الانتخابات بطرق وأزياء فريدة
المواطنون الأتراك شاركوا منذ الصباح في الإدلاء بأصواتهم بأشكال مختلفة / صورة: AA
31 مارس 2024

اصطف ملايين المواطنين الأتراك منذ صباح اليوم الأحد في مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تركيا المحلية التي ستحدّد المصير السياسي لآلاف المرشحين في جميع أنحاء ولايات البلاد البالغ عددها 81 ولاية.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات تركيا المحلية 61 مليوناً و441 ألفاً و882 ناخباً، يدلون بأصواتهم في 206 آلاف و845 صندوقاً انتخابياً، إضافة إلى ألف صندوق متنقل، موزعة على جميع أنحاء الولايات.

واختار عدد من الناخبين ارتداء أفضل الأزياء بجانب أعداد كبيرة من المشاركين في العملية الديمقراطية لانتخاب مرشحيهم من 34 حزباً سياسياً يتنافسون في صناديق الاقتراع.

وفي وقت سابق الأحد، أدلى الرئيس رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة، بصوتيهما في انتخابات تركيا المحلية، في مدرسة بمنطقة أوسكدار في الطرف الآسيوي لإسطنبول.

وقال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا أحمد ينار، إن عمليات التصويت في الانتخابات المحلية تجري بلا مشكلات، وذلك في تصريح صحفي الأحد عقب إدلائه بصوته في الانتخابات.

وترصد الصور التالية مشاهد مختلفة ومميزة لإدلاء المواطنين بأصواتهم في مختلف مراكز الاقتراع في انتخابات تركيا المحلية.

خصصت السلطات التركية "صناديق متنقلة" من أجل تسهيل عملية تصويت المواطنين المرضى والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات المحلية التي انطلقت صباح الأحد.

ففي ولاية قرقلر إيلي (شمال غرب)، نقل مسؤولون من لجنة الانتخابات صندوقاً إلى منزل المسنَّة المريضة غولسيفيم أسكيجي (84 عاماً)، لتتمكن من التصويت.

وخصّص المسؤولون صناديق متنقلة لـ7 مواطنين في الولاية.

كما أُنشئَ مركز اقتراع في دار رعاية المسنين ومركز إعادة تأهيل المسنين من أجل تسهيل عملية تصويت المواطنين من كبار السن في انتخابات تركيا المحلية.

وفي مدينة دوزجه شمال غربي تركيا، أدلى الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة وعصي المشي بأصواتهم بمجرد بدء عملية التصويت صباح الأحد.

وتنوع حضور الناخبين الأتراك في مختلف الولايات، إذ تَوجَّه ناخب من منطقة الإسكندرونة في ولاية هاطاي جنوبيّ تركيا إلى مركز الاقتراع على حصانه "يوروك كيزي".

كما توجهت نساء تركيات إلى مراكز الاقتراع في توكات شماليّ تركيا وهن يرتدين الملابس التقليدية التي تميّز الولاية التاريخية.

وأدلى المواطن التركي سلطان كوسين، صاحب لقب "أطول رجل في العالم"، بصوته في الانتخابات المحلية التي انطلقت في عموم البلاد صباح الأحد.

وكوسين البالغ طوله مترين و51 سم أدلى بصوته في قرية علي باي في ريف ولاية ماردين جنوب شرقي تركيا.

وأدلت التركية رميسة غلغي صاحبة الرقم القياسي كأطول امرأة في العالم بصوتها في الانتخابات المحلية التركية.

وعبر صندوق اقتراع متنقل جُلب إلى منزلها، تمكنت غلغي البالغ طولها مترين و15 سنتيمتراً من الإدلاء بصوتها في قضاء صفران بولو بولاية قرابوك شمالي تركيا.

وكعادته منذ سنوات، أدلى الفنان التركي بولنت أكاي الذي جسد شخصية "Hacivat" في مختلف المناسبات المحلية والدولية، بصوته في مركز الاقتراع مرتدياً زيه المميز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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