أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على تشكيل لجنة وزارية من أجل صياغة قانون تجنيد جديد يتجاوز حكم المحكمة العليا، الصادر الأسبوع الماضي بشأن الحريديم.

ووفق القناة 12 الخاصة "يعمل نتنياهو على تشكيل لجنة وزارية مع مجلس الأمن القومي لصياغة قانون تجنيد سيتجاوز حكم المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، أو على الأقلّ خلق شعور بنوع من التقدم نحو تشريع".

كانت المحكمة أصدرت الخميس أمراً مؤقتاً يقضي بتجميد ميزانيات المدارس الدينية اليهودية التي يرفض طلابها الحريديم أوامر التجنيد الصادرة إليهم من الجيش لأداء الخدمة العسكرية اعتباراً من مطلع أبريل/نيسان المقبل​​​​​​​.​​​​​​​

وفي الأيام الأخيرة فشلت الحكومة في التوصل إلى صيغة مقبولة بشأن تجنيد الحريديم، ما يجعلهم مُلزَمين التجنيد بداية من غد الاثنين.

وأضافت القناة 12: "لم يتضح بعد ما إذا كان (وزير الدفاع) يوآف غالانت و(الوزير بمجلس الحرب) بيني غانتس سيشاركان في اللجنة، وما إذا كان رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي سيضم إليها بنفسه أو من يمثله".

وأوضحت القناة أن "محاولة نتنياهو تشكيل اللجنة تأتي على خلفية أنه اعتباراً من غد سيتوقف تحويل ميزانيات المدارس الدينية للطلاب المُلزَمين التجنيد، مع دخول الأمر المؤقت الصادر عن المحكمة العليا حيز التنفيذ".

ويُلزِم القانون في إسرائيل كل مواطن ومواطنة فوق 18 عاماً الخدمة العسكرية، لكن الحريديم الذين يشكّلون نحو 13% من عدد السكان البالغ قرابة 9.5 مليون نسمة، لا يخدمون في الجيش بدعوى أنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية.

ويثير استثناء الحريديم من الخدمة العسكرية جدلاً في إسرائيل منذ عقود، زادت حدته بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ تطالب أحزاب علمانية (في الحكومة والمعارضة) الحريديم بالمشاركة في تحمُّل أعباء الحرب.

وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2017 في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانوناً شُرع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرةً أن الإعفاء يمسّ "مبدأ المساواة".

ومنذ ذلك الحين دأب الكنيست (البرلمان) على تمديد إعفائهم من الخدمة، ومع نهاية مارس/آذار الجاري ينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم، ما يُلزِم الحكومة تقديم ردّ مكتوب إلى المحكمة العليا بشأن خطوات معالجة الملف الشائك.