سياسة
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"على مرأى العالم".. يونيسف: أطفال غزة يتعرضون لأهوال الحرب والجوع
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن أطفال غزة يواجهون أهوال الحرب والجوع على مرأى ومسمع العالم، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن "وقف إطلاق النار بغزة لم يُنَفَّذ حتى الآن".
"على مرأى العالم".. يونيسف: أطفال غزة يتعرضون لأهوال الحرب والجوع
"يونيسف" تقول إن أطفال غزة يواجهون أهوال الجوع وسط رصاص لا يتوقف / صورة: AA
31 مارس 2024

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" جيمس إلدر الأحد، إن "أطفال قطاع غزة ما زالوا يتعرضون لأهوال الحرب والجوع، فيما العالم يشاهد".

وأوضح إلدر ذلك في منشور على حساب المنظمة الأممية عبر منصة إكس، مرفق به بثّ مباشر يُظهِر ما يحدث في القطاع المحاصَر.

وأشار إلى أن "وقف إطلاق النار لم يُنفَّذ حتى الآن".

وحذّر من أن "أطفال قطاع غزة ما زالوا يتعرضون لأهوال الحرب والجوع، فيما العالم يشاهد".

وأكد المتحدث "ضرورة وقف إطلاق النار بغزة الآن".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقوف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ومحاكمة تل أبيب للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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