سياسة
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الصحة العالمية: قلقون على 150 مريضاً وموظفاً بمستشفى الشفاء في غزة
كشف مدير عامّ منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن رفض إسرائيل 3 مهامّ أممية في مستشفى الشفاء الذي لا يزال تحت الحصار منذ 18 مارس/آذار الجاري، معرباً عن قلقه على حالة 150 موظفاً ومريضاً داخل المستشفى.
الصحة العالمية: قلقون على 150 مريضاً وموظفاً بمستشفى الشفاء في غزة
الصحة العالمية تعبر عن قلقها بشأن 150 مريضاً وموظفاً بمستشفى الشفاء في غزة / صورة: AA
31 مارس 2024

أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن قلقه بشأن حالة وسلامة 100 مريض و50 موظفاً صحياً داخل مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، الذي لا يزال تحت الحصار منذ 18 مارس/آذار الجاري.

وقال غيبريسوس عبر منصة إكس مساء السبت إن منظمة الصحة العالمية وشركاءها اضطُرّوا إلى تأجيل مهمة مشتركة إلى مستشفى الشفاء بسبب تأخر الحصول على الموافقة.

كما جدّد مدير الصحة العالمية الدعوة إلى وقف إطلاق النار بغزة.

وسلّط غيبريسوس الضوء على أن "الرفض (الإسرائيلي) المتكرر لأداء مهامّنا لم يمنعنا الوصول إلى المرضى فحسب، بل أدى أيضاً إلى تعطيل العمليات الهامة الأخرى المنقذة للحياة".

وكشف أنه رُفضَت 3 مهمات أممية سابقة لمستشفى الشفاء.

وحثّ إسرائيل على تسهيل ممر إنساني آمن ونظام أفضل للتنسيق لمنظمة الصحة العالمية وشركائها لدعم عمليات نقل المرضى في غزة.

واختتم حديثه بالقول إن "القانون الإنساني الدولي واضح: يجب عدم عسكرة الصحة أو مهاجمتها".

والخميس أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي أعدم أكثر من 200 فلسطيني داخل مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، واعتقل نحو ألف آخرين، منذ اقتحامه قبل أكثر من أسبوع.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب على غزة، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد حصاره لمدة أسبوع، ودمرت ساحاته وأجزاءً من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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