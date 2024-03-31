بدأت مراكز الاقتراع فرز الأصوات بعد اكتمال عملية التصويت في انتخابات تركيا المحلية عند تمام الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي في عموم البلاد.

ومن المنتظر أن تُعلَن نتائج الانتخابات فور رفع اللجنة العليا للانتخابات الحظر الإعلامي.

وتحظر اللجنة العليا للانتخابات نشر الأخبار والتعليقات والمقالات بقصد الترويج، التي من شأنها التأثير في سير العملية الانتخابية بحرية تامة.

كما تحظر اللجنة على وسائل الإعلام والإذاعات نشر كل ما يتعلق بالانتخابات سوى البيانات والأخبار الصادرة عنها.

وحسب اللجنة العليا للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين يحقّ لهم التصويت في الانتخابات المحلية 61 مليوناً و441 ألفاً و882 ناخباً.

وأدلى الناخبون بأصواتهم في 206 آلاف و845 صندوقاً انتخابياً، إضافة إلى ألف صندوق متنقل، موزعة على جميع أنحاء الولايات التركية الـ81.