قدّم إيلون ليفي، متحدث الحكومة الإسرائيلية باللغة الانجليزية، الأحد، استقالته من منصبه، بعد نحو 3 أسابيع من تعليق عمله بسبب انتقاده العلني لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، حسب إعلام عبري.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن ليفي غادر منصبه رسمياً، بعد أن وُقف عن العمل قبل نحو 3 أسابيع، بسبب تغريدة ضد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

وأشارت إلى أن التغريدة أثارت احتجاج بريطانيا التي طالبت بتوضيح ما إذا كان كلام ليفي يعكس موقف الحكومة الإسرائيلية.

وفي 8 مارس/آذار الماضي دعا وزير الخارجية البريطاني إلى السماح لمزيد من الشاحنات بدخول غزة باعتبارها أسرع وسيلة لإيصال المساعدات إلى من يحتاجون إليها.

وردّ ليفي على حسابه بموقع إكس: "آمل أن تكون (الوزير البريطاني كاميرون) على دراية أيضاً بعدم وجود قيود على دخول الطعام أو الماء أو الدواء أو معدات المأوى إلى غزة، وفي الواقع تتمتَّع المعابر بقدرة استيعابية زائدة".

وتابع مخاطباً كاميرون: "اختبِرنا، أرسلوا 100 شاحنة أخرى يومياً إلى المعبر الحدودي كرم أبو سالم وسنُدخِلها".

وكشفت "يديعوت أحرونوت" أن التغريدة ضد كاميرون لم تكن السبب الوحيد لوقف ليفي عن العمل، إذ وقعت سلسلة من الأحداث، بما في ذلك اختبار الأداء الذي أجراه لبرنامج الرقص مع النجوم.

وأكدت أن ليفي، بعد وقت قصير من بداية الحرب، ذهب لإجراء الاختبار بلا إذن، وفي وقت إشكالي للغاية، لهذا وبّخه رئيس منظومة الدبلوماسية العامة موشيك أبيب".

وعن الأسباب الأخرى قالت الصحيفة إن ليفي "ردّد خبراً كاذباً عن العثور على عضو تناسلي مقطوع في إحدى الجثث (الإسرائيلية بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول)، وهو ما تَبيَّن أنه غير صحيح، الأمر الذي أدّى إلى ضرر بالغ جدّاً بمصداقية إسرائيل".

وعن استقالته قال ليفي بحسابه عبر منصة إكس: "بعد أكثر من 400 مقابلة إعلامية وإحاطة ومؤتمر صحفي كمتحدث رسمي باسم الحكومة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حان الوقت للانطلاق في مسار مستقلّ في العلاقات العامة مع الفريق الذي ساعدني منذ اندلاع الحرب".

وأضاف: "ليس لدينا حقّ إهمال ساحة المعركة، سأواصل النضال من أجل سمعتنا الطيبة، سواء كمتحدث رسمي أو لا".

تأتي الاستقالة في وقت يشنّ فيه الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفَت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة".