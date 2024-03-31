سياسة
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أردوغان يدعو المواطنين لحماية الإرادة الوطنية وعدم مغادرة لجان الاقتراع
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه بعد اكتمال التصويت في الانتخابات المحلية بجميع أنحاء البلاد، حان الوقت لحماية الإرادة الوطنية وعدم ترك صناديق الاقتراع والأصوات.
أردوغان يدعو المواطنين لحماية الإرادة الوطنية وعدم مغادرة لجان الاقتراع
أردوغان يدعو المواطنين لحماية الإرادة الوطنية وعدم مغادرة لجان الاقتراع / صورة: AA
31 مارس 2024

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جميع المواطنين إلى حماية صناديق الاقتراع ومتابعة عملية فرز الأصوات من كثب.

جاء ذلك في منشور على منصة إكس، علّق فيه على اكتمال عملية التصويت في الانتخابات المحلية الساعة 17:00 مساء اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي لتركيا.

وقال أردوغان في منشوره: "الإخوة المواطنون، لقد انتهى التصويت في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من الساعة 17.00، والآن حان وقت حماية صناديق الاقتراع والأصوات".

وأضاف: "أدعو جميع المواطنين إلى عدم مغادرة اللجان، وحماية الإرادة الوطنية حتى النهاية".

وشهدت تركيا اليوم انتخابات الإدارة المحلية التي يتنافس فيها 34 حزباً سياسياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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