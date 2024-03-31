سياسة
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فيدان يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي الأوضاع في غزة والعلاقات الثنائية
أفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن وزير الخارجية هاكان فيدان بحث هاتفياً مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، التطورات في غزة، والإجراءات التي ستتخذها مجموعة الاتصال الخاصة، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
فيدان يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي الأوضاع في غزة والعلاقات الثنائية
فيدان يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي الأوضاع في غزة والعلاقات الثنائية / صورة: AA
31 مارس 2024

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأحد، مباحثات هاتفية مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إنه خلال اللقاء جرى تقييم الأوضاع في قطاع غزة، والإجراءات التي ستتخذها مجموعة الاتصال الخاصة بغزة في الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقوف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ومحاكمة تل أبيب للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".

مصدر:TRT عربي
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