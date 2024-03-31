سياسة
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ألطون: نركّز على مكافحة التضليل وإجراء الانتخابات المحلية في مناخ صحيّ
أكّد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون في بيان نشره على صفحته الرسمية بمنصة إكس، أن الدائرة تركّز جهودها على ضمان إجراء انتخابات تركيا المحلية في بيئة إعلامية صحية ومحاربة محاولات التضليل والتأثير في قرارات الناخبين.
ألطون: نركّز على مكافحة التضليل وإجراء الانتخابات المحلية في مناخ صحيّ
ألطون: نركّز على مكافحة التضليل وإجراء الانتخابات المحلية في مناخ صحيّ / صورة: AA
31 مارس 2024

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون الأحد، إن الدائرة تركّز جهودها خلال انتخابات تركيا المحلية اليوم، على ضمان إجراء الانتخابات في بيئة إعلامية صحية.

وأشار ألطون في بيان نشره على صفحته الرسمية بمنصة إكس، إلى أن عمل دائرة الاتصال "ينصبّ داخلياً وخارجياً على مكافحة محاولات التأثير في قرارات الناخبين والمساس بأمن الانتخابات الإعلامي ومساعي التضليل الخبري والإعلامي".

وأكّد ألطون أن الانتخابات المحلية أُجريَت في أجواء ديمقراطية احتفالية في تركيا المعروفة تاريخياً بارتفاع معدلات المشاركة في الانتخابات مقارنةً بالدول الأخرى.

ولفت المسؤول التركي إلى أن انتخابات 31 مارس/آذار المحلية التركية لاقت اهتماماً واسعاً من داخل تركيا وخارجها.

وشدّد ألطون على أن المعركة ضدّ المعلومات المضلّلة متواصلة بعزم وإصرار، وأن "جميع الاستعدادات اللازمة للتعاطي مع انتخابات 31 مارس/آذار المحلية اتُّخِذت لضمان عدم المساس بأداء وموثوقية انتخاباتنا صاحبة السمعة العالمية الواسعة".

وتابع: "أي محاولة للإخلال بهذا المناخ الصحي ستُكشَف فوراً وستُفضَح أمام أفراد شعبنا بشفافية ونزاهة".

وأشار ألطون أيضاً إلى أن دائرة الاتصال التركية أنشأت "مراكز صحفية" في أنقرة وإسطنبول للعاملين بالصحافة المحلية والدولية الذين يرغبون في متابعة انتخابات تركيا المحلية.

وتَوجَّه الناخبون الأتراك الأحد إلى صناديق الاقتراع، من أجل اختيار مرشحيهم في انتخابات الإدارة المحلية وعددها 81، لفترة تستمر 5 سنوات.

وحسب اللجنة العليا للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية، 61 مليوناً و441 ألفاً و882 ناخباً.

ويدلي الناخبون بأصواتهم في 206 آلاف و845 صندوقاً انتخابياً، إضافة إلى ألف صندوق متنقل موزعة على جميع أنحاء الولايات التركية الـ81.

مصدر:TRT عربي
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