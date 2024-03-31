سياسة
3 دقيقة قراءة
ضباط إسرائيليون يعترفون: غالبية قتلى غزة مدنيون لا إرهابيون كما أعلن الجيش
نشرت صحيفة هآرتس العبرية شهادات جمعتها من ضباط وجنود إسرائيليين أقروا فيها بأن غالبية القتلى الذين صنّفهم الجيش "إرهابيين" خلال الحرب الجارية على قطاع غزة، مدنيون غير مسلحين.
ضباط إسرائيليون يعترفون: غالبية قتلى غزة مدنيون لا إرهابيون كما أعلن الجيش
ضباط إسرائيليون يعترفون بأن غالبية القتلى في غزة "مدنيون" لا إرهابيون / صورة: AA
31 مارس 2024

شهد ضباط وجنود إسرائيليون بأن غالبية القتلى الذين صنّفهم الجيش على أنهم إرهابيون خلال الحرب الجارية على قطاع غزة، هم في الحقيقة "مدنيون غير مسلحين".

ونشرت صحيفة هآرتس العبرية (خاصة) الأحد، شهادات جمعتها من هؤلاء الضباط والجنود الذين قاتلوا في غزة خلال الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقلت عنهم قولهم إن "الجيش صنّف نحو 9000 قتيل فلسطيني في غزة على أنهم إرهابيون، لكن في الحقيقة غالبيتهم مدنيون، ولم يشكّلوا أي تهديد".

وقال الضباط والجنود إن ذنب هؤلاء الضحايا "الوحيد" هو عبور خط وهمي رسمه الجيش، في حال عبوره يمنح القوات الإذن بإطلاق النار عليهم.

وقال أحد الجنود للصحيفة: "قيل لنا تحديداً إنه حتى في حال فرار مشتبه به إلى مبنى، تُطلَق النار على المبنى، حتى على حساب إصابة مدنيين".

وحسب شهادات الضباط والجنود، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على أي شخص يدخل "منطقة الإبادة" التي حدّدها، مسلحاً كان أو مدنياً.

وأوضح ضابط احتياط: "باختصار، الإرهابي عند الجيش هو أي شخص قتلته القوات داخل منطقة القتال مع القوة العسكرية (مقاتلي الفصائل الفلسطينية)".

وأضاف: "لا يمكن أن نؤكّد مَن الإرهابي ومَن الذي استُهدف لأنه دخل لسبب أو آخر إلى منطقة القتال".

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات حادة داخل إسرائيل لفشله في تحقيق أهداف الحرب على غزة، ولا سيما القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين.

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ورغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us