شهد ضباط وجنود إسرائيليون بأن غالبية القتلى الذين صنّفهم الجيش على أنهم إرهابيون خلال الحرب الجارية على قطاع غزة، هم في الحقيقة "مدنيون غير مسلحين".

ونشرت صحيفة هآرتس العبرية (خاصة) الأحد، شهادات جمعتها من هؤلاء الضباط والجنود الذين قاتلوا في غزة خلال الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقلت عنهم قولهم إن "الجيش صنّف نحو 9000 قتيل فلسطيني في غزة على أنهم إرهابيون، لكن في الحقيقة غالبيتهم مدنيون، ولم يشكّلوا أي تهديد".

وقال الضباط والجنود إن ذنب هؤلاء الضحايا "الوحيد" هو عبور خط وهمي رسمه الجيش، في حال عبوره يمنح القوات الإذن بإطلاق النار عليهم.

وقال أحد الجنود للصحيفة: "قيل لنا تحديداً إنه حتى في حال فرار مشتبه به إلى مبنى، تُطلَق النار على المبنى، حتى على حساب إصابة مدنيين".

وحسب شهادات الضباط والجنود، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على أي شخص يدخل "منطقة الإبادة" التي حدّدها، مسلحاً كان أو مدنياً.

وأوضح ضابط احتياط: "باختصار، الإرهابي عند الجيش هو أي شخص قتلته القوات داخل منطقة القتال مع القوة العسكرية (مقاتلي الفصائل الفلسطينية)".

وأضاف: "لا يمكن أن نؤكّد مَن الإرهابي ومَن الذي استُهدف لأنه دخل لسبب أو آخر إلى منطقة القتال".

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات حادة داخل إسرائيل لفشله في تحقيق أهداف الحرب على غزة، ولا سيما القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين.

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ورغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".