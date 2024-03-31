سياسة
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غزة.. 137 شهيداً من الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع
ارتفعت حصيلة شهداء الصحفيين في غزة إلى 137 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر استشهاد الصحفي عبد الوهاب عوني في قصف إسرائيلي على منزله في مخيم المغازي وسط القطاع.
غزة.. 137 شهيداً من الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع
ارتفاع حصيلة شهداء الصحفيين في غزة إلى 137 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول / صورة: AA
31 مارس 2024

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الأحد، ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء إلى 137 منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إثر استشهاد صحفي فلسطيني في قصف إسرائيلي.

وأوضح المكتب في بيان "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 137 صحفياً، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي الشهيد عبد الوهاب عوني أبو عون".

وذكر أن أبو عون "مصور صحفي (...) استُشهد بقصف الاحتلال لمنزله بمخيم المغازي وسط قطاع غزة".

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ورغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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