سياسة
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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام الكنيست للمطالبة بصفقة أسرى.. والشرطة تتأهب
بدأ آلاف الإسرائيليين التوافد إلى مقر الكنيست بمدينة القدس، تمهيداً للتظاهر والاعتصام طوال الأسبوع الجاري، للمطالبة بصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وإجراء انتخابات مبكرة.
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام الكنيست للمطالبة بصفقة أسرى.. والشرطة تتأهب
توافد آلاف الإسرائيليين على مقر الكنيست بالقدس للمطالبة بصفقة تبادل أسرى مع حماس / صورة: Reuters
31 مارس 2024

تظاهر آلاف الإسرائيليين الأحد أمام مقر الكنيست (البرلمان) في مدينة القدس، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس وإجراء انتخابات مبكرة، حسب وسائل إعلام عبرية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، ببدء توافد آلاف الإسرائيليين من البلاد كافة للمشاركة في المظاهرة أمام مقر الكنيست، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى، وإجراء انتخابات مبكرة، بدعوة من عائلات المحتجزين في قطاع غزة.

وسيلقي زعيم المعارضة يائير لابيد كلمة أمام المتظاهرين، ومن المقرر أن ينصب المتظاهرون مئات الخيم أمام مقر الكنيست بعد نهاية التظاهرة، بهدف التظاهر والاعتصام يومياً حتى نهاية الأسبوع الجاري، حسب الصحيفة.

ورفعت الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب في صفوفها استعداداً للمظاهرة الحاشدة.

وأشارت القناة 12 العبرية الخاصة، إلى أن الشرطة حشدت قوات كبيرة في محيط المنطقة التي يقع فيها مقر الكنيست.

ومساء السبت أفادت قناة القاهرة الإخبارية الخاصة نقلاً عن مصدر أمني، بـ"استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس الأحد في القاهرة، وسط جهود مصرية٠قطرية لإحراز تقدم في المفاوضات".

وتواصل قطر ومصر والولايات المتحدة جهودها للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين إسرائيل وحماس، بعد الأولى التي استمرت أسبوعاً حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، فيما تقدر وجود نحو 134 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، أعلنت حركة حماس مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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