أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وأفاد بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية بأن الرئيس أردوغان أكّد "أهمية بذل جهود من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن"، لافتاً إلى ضرورة "توحُّد حركتَي فتح وحماس على العمل في هذا المسار".

ولفت الرئيس أردوغان حسب البيان، إلى أهمية العمل المشترك لمنع المساعي الإسرائيلية لنشر التوترات في المنطقة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقوف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ومحاكمة تل أبيب للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".