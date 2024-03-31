سياسة
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بعد 14 يوماً من حصاره.. الاحتلال يعدم ويعتقل مرافقي مرضى بمستشفى الشفاء
أكدت وزارة الصحة بغزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعدم واعتقل مرافقي عدد من المرضى بمستشفى الشفاء، وأجبر آخرين على النزوح جنوباً، مشيرة إلى أن الاحتلال يحرم المرضى المحاصرين والموظفين من الطعام والمياه.
بعد 14 يوماً من حصاره.. الاحتلال يعدم ويعتقل مرافقي مرضى بمستشفى الشفاء
صحة غزة: إسرائيل أعدمت واعتقلت مرافقي مرضى بمستشفى الشفاء / صورة: AA
31 مارس 2024

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، أعدمت بعض مرافقي المرضى واعتقلت بعضهم وأجبرت آخرين منهم على النزوح إلى جنوب قطاع غزة قسراً.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن هذا الإعلان جاء استناداً إلى شهادات من الطاقم الطبي داخل مستشفى الشفاء المحاصر لليوم الـ14 على التوالي.

وأفاد البيان بأن: "قوات الاحتلال تُعدم مرافقي المرضى أو تعتقلهم أو تجبرهم على النزوح إلى جنوب قطاع غزة قسراً، ما يضيف عبئاً آخر على الموظفين المحتجزين".

وأضاف أن "قوات الاحتلال تحتجز 107 مرضى، معظمهم من الحالات الصعبة في وحدة العناية المركزة، بالإضافة إلى 60 من الطاقم الطبي الذين جرى سجنهم في مبنى إداري قديم يقع داخل أروقة المستشفى".

وأوضح أنه "لا توجد في هذا المبنى إمكانيات لعلاج أو إقامة هؤلاء المرضى في غياب الأدوات اللازمة والمعدات الطبية والماء والتهوية".

وأشار إلى أن "الأطباء أبلغوا عن نقص حفاضات المسنين، بخاصة أن 30 مريضاً من بينهم طريحو الفراش يحتاجون إلى استخدام الحفاضات، ويحتاجون بشدة إلى الرعاية الطبية والتمريض".

ولفت إلى أن "الاحتلال يحرم المرضى المحاصَرين والموظفين من الطعام أو المياه لعدة أيام".

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى منذ بداية الحرب على غزة، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، ودمرت ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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