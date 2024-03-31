سياسة
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أردوغان يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء هولندا المرشح لأمانة حلف الناتو
أعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إجراء الرئيس رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء هولندا مارك روته المرشح لتولي منصب الأمين العام للناتو، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية وتوقعات تركيا من أمين عام الناتو الجديد.
أردوغان يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء هولندا المرشح لأمانة حلف الناتو
أردوغان يُجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء هولندا المرشح لأمانة الناتو / صورة: AA
31 مارس 2024

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية واختيار الأمين العامّ الجديد لحلف الناتو.

وأفاد بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية بأن الرئيس أردوغان أوضح لروته المرشح لتولي منصب أمين عام الناتو، توقعات تركيا من الأمين العامّ الجديد للحلف.

وأكّد أردوغان في الاتصال، أن الأمين العامّ الجديد للناتو يجب أن يبذل جهوداً لخدمة أمن ومصالح الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات الأخرى.

وأشار الرئيس التركي إلى أن "الأمين العامّ الجديد عليه أن يحمل على عاتقيه مهمة وحدة حلف الناتو وإعطاء الأولوية لدور الحلف الأساسي وتمسكه بقيمه والتزاماته الراسخة"، لافتاً إلى أن عليه أيضاً "وضع حساسيات الأعضاء من خارج الاتحاد الأوروبي في الحسبان".

وخلال الاتصال قال الرئيس أردوغان إنه في ضوء هذه المبادئ ستتخذ تركيا قرارها بشأن مسألة اختيار الأمين العامّ الجديد للناتو في إطار المساواة والتفكير الاستراتيجي.

مصدر:TRT عربي
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