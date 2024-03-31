أدّت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، مساء الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس،في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، خلفاً للحكومة المستقيلة برئاسة محمد اشتية.

وأكد مصطفى أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، مشدداً على أن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة.

وصدّق عباس، نهاية الأسبوع المنصرم، على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.

وعقب أداء الحكومة اليمين الدستورية، قال الرئيس عباس: "إن مهام الحكومة الجديدة تشمل الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

وأوضح عباس أن من مهام الحكومة أيضاً "توحيد المؤسسات بين محافظات الوطن، وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وإعادة الإعمار في غزة والضفة، وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني".

ودعا الحكومة للتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع محافظات الوطن، وعلى رأسها القدس الشرقية.

ويشمل تشكيل الحكومة الجديدة، محمد عبد الله محمد مصطفى، رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية والمغتربين، شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم، وزيراً للعدل، زياد محمود محمد هب الريح، وزيراً للداخلية، وعمر أكرم عمران البيطار، وزيراً للمالية، ووائل محمد محمود زقوت، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، وسامي أحمد عارف حجاوي، وزيراً للحكم المحلي، إضافة إلى ماجد عوني محمد أبو رمضان، وزيراً للصحة.

كما ضم التشكيل محمد مصطفى محمد نجم، وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية، وأشرف حسن عباس الأعور، وزيراً لشؤون القدس.