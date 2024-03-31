سياسة
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نتنياهو يوافق على خطط اجتياح رفح.. ويؤكد: سندخل المدينة رغم معارضة بايدن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موافقته على خطط اجتياح رفح جنوبيّ غزة، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال سيدخل المدينة رغم معارضة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
نتنياهو يوافق على خطط اجتياح رفح.. ويؤكد: سندخل المدينة رغم معارضة بايدن
نتنياهو يعلن الموافقة على خطط اجتياح رفح رغم التحذيرات الدولية / صورة: Reuters 
31 مارس 2024

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأحد، إن حكومته وافقت على الخطط العملياتية لاجتياح مدينة رفح، أقصى جنوبيّ قطاع غزة على الحدود مع مصر.

ويزعم نتنياهو أن رفح "المعقل الأخير لحركة حماس"، ويُصرّ على اجتياحها رغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية، في ظلّ وجود نحو 1.4 مليون فلسطيني في المدينة، غالبيتهم من النازحين.

وخلال مؤتمر صحفي قُبيل خضوعه لعملية جراحية مساء الأحد قال نتنياهو: "وافقنا على الخطط العملياتية لاجتياح رفح".

وادّعى أن "المعلومات التي حصل عليها مقاتلونا في عملية (مستشفى) الشفاء (غربي مدينة غزة) تساعدنا على تحديد مكان المسلحين".

ومنذ أسبوعين يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، ما أدى، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة السبت، إلى استشهاد أكثر من 400 فلسطيني وتدمير وإحراق 1050 منزلاً في محيط المجمع.

وأضاف نتنياهو: "سندخل رفح ونقضي على حماس، وبدون ذلك لا نصر".

وأردف: "الحكومة تعمل على إجلاء السكان قبل اقتحام رفح (...)، وسندخل إلى المدينة رغم معارضة الرئيس الأمريكي (جو) بايدن".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب، رغم إصدار مجلس الأمن في 25 مارس/آذار الجاري، قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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