سياسة
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الرئيس أردوغان: الشعب التركي بكل فئاته هو المنتصر اليوم
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليل الأحد\الاثنين، إن "الشعب التركي بجميع فئاته هو المنتصر اليوم" تعليقاً على الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد.
الرئيس أردوغان: الشعب التركي بكل فئاته هو المنتصر اليوم
الرئيس أردوغان: الشعب التركي بكل فئاته هو المنتصر اليوم / صورة: AA
31 مارس 2024

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليل الأحد\الاثنين، إن "الشعب التركي بجميع فئاته هو المنتصر اليوم" تعليقاً على الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد.

وأوضح الرئيس التركي خلال خطاب من مقر حزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة "أجرينا انتخابات 31 مارس المحلية بشكل يليق بديمقراطيتنا، ولم نشهد أحداثاً مؤسفة باستثناء حالات محدودة".

وأضاف أردوغان "سنبقى بإذن الله شامخين لا معاندين، و31 مارس بالنسبة إلينا ليس نهاية بل نقطة تحول، والمنتصر الحقيقي بهذه الانتخابات ديمقراطيتنا وشعبنا".

وتابع "بعد فوزنا بانتخابات 14 و28 مايو بتسعة أشهر لم نجتز امتحان الانتخابات المحلية، لكن كل أمر مقدّر فيه خير، وأود أن أشكر كل شبابنا وكوادرنا الذين بذلوا تضحيات كثيرة".

وأشار الرئيس التركي إلى أن المطلوب الآن من الجميع أن يحاسب نفسه ويراجع ما جرى، ويستدرك أخطاءه، وأضف "أُغلِقت الصناديق والشعب قال كلمته وما تبقى هو أن تعلن الهيئة العليا للانتخابات النتائج الأخيرة لتراجع جميع الأحزاب أنفسها".

وأكد أردوغان أن "إرادة الشعب تتجلى في صندوق الاقتراع، وينقل الشعب رسالته إلى السياسيين من خلال صندوق الاقتراع".

وأشار الرئيس التركي إلى أنهم كانوا دائمًا إلى جانب الديمقراطية وصناديق الاقتراع، وقال: "اليوم، نتصرف بنفس الشعور بالمسؤولية ولا نعترف بأي قوة فوق إرادة الشعب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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