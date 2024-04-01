أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، تضرر مبنى في مدينة إيلات في هجوم بطائرة مسيرة، وفق إعلام عبري.

وأفاد بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "أحد المباني تعرض لأضرار طفيفة في هجوم بطائرة مسيرة في منطقة إيلات، لكن لم تقع إصابات في الحادث"، وفق ما نقلته عنه وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف الاحتلال أن عساكره حددوا "هدفا جويا مشبوها دخل الأراضي الإسرائيلية من الشرق وسقط في منطقة خليج إيلات (العقبة)".

ولم يذكر بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي المبنى الذي جرى قصفه أو ما إذا كانت هناك أي محاولة لاعتراض الجسم.

فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية أن طائرة مسيرة استهدفت "قاعدة بحرية في إيلات".

ونقل موقع "إسرائيل ناشيونال نيوز"، عن شهود عيان، أنهم "سمعوا دوي انفجارات"، عقب إطلاق صافرات الإنذار "بسبب الاشتباه بتسلل طائرة معادية".

وتبنت فصائل عراقية مسلحة، في بيان، الهجوم على إيلات، فجر الاثنين.