أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 600، بينهم 264 منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن مقتل ضابط متأثراً بجروح أُصيبَ بها قبل أيام في معارك جنوبيّ القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضَب: "توُفّي سيون ويل، البالغ من العمر 20 عاماً، وهو من مدينة رعنانا".

وأضاف: "كان ويل مقاتلاً في وحدة آجوز (وحدة كوماندوز برية)، متأثراً بجراحه بعد إصابته قبل يومين في الحادثة التي قُتل فيها ضابط وأُصيبَ 16 آخرون، جنوبيّ قطاع غزة".

في هذا الصدد أُصيبَ 3 إسرائيليين بجروح خطيرة مساء الأحد، جراء عملية طعن في منطقة جان يفنة قرب مدينة أشدود (وسط)، فيما قُتل المنفّذ، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة، إن 3 إسرائيليين أُصيبوا بجروح خطيرة، جراء عملية طعن في جان يفنة.

ورجحت القناة أن تكون عملية الطعن على خلفية قومية، فيما لم تُصدِر الشرطة بياناً فورياً بشأن الحادثة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق، إن أكثر من 6,800 من ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أصيبوا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وقالت إن بين المصابين 4,716 جندياً من قوات الاحتياط.

وتشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".