سياسة
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"خطة لتهويد المنطقة".. فلسطين تُدين اقتحام سموتريتش منطقة نبع العوجا
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة اقتحام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش منطقة نبع العوجا شماليّ أريحا ووعوده بالسيطرة على النبع و الاستيلاء على المنطقة بالكامل.
"خطة لتهويد المنطقة".. فلسطين تُدين اقتحام سموتريتش منطقة نبع العوجا
فلسطين تُدين اقتحام وزير إسرائيلي منطقة نبع العوجا / صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
1 أبريل 2024

اقتحم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش منطقة نبع العوجا شماليّ مدينة شرق أريحا, ووعد بالسيطرة على النبع و الاستيلاء الكامل على المنطقة التي يقع فيها.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية الأحد, اقتحام سموتريتش إمعاناً إسرائيلياً في ضمّ الضفة الغربية المحتلة ومنطقة الأغوار.

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيانها إلى اقتحام سموتريتش المنطقة برفقة شلومو نئمان المسؤول في مجلس المستوطنات.

وأضافت أن "اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش نبع العوجا، يندرج في إطار مخطَّطات الاحتلال لضمّ وتهويد كامل منطقة الأغوار، بخاصة بعد قراره مصادرة ما يزيد على 8 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) في الأغوار الوسطى".

وفي 22 مارس/آذار الماضي، قالت هيئة البثّ الإسرائيلية إنه "خُصّصَت 8 آلاف دونم في غور الأردن كأراضٍ إسرائيلية لبناء مئات الوحدات السكنية، إضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف".

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى "جرائم المصادرة وتحويل الأراضي إلى أراضي دولة أو مناطق عسكرية مغلقة لتُخصَّص لاحقاً لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان، كجزء لا يتجزأ من سياسة إسرائيلية رسمية تسابق الزمن لضمّ الضفة الغربية المحتلّة وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".

وأدانت بأشد العبارات اقتحام سموتريتش الاستفزازي برفقة رئيس مجلس مستوطنات الأغوار (لم تسمه) لنبع العوجا.

كما ندّدَت الوزارة بـ"وعود الوزير الإسرائيلي بالسيطرة على النبع ومصادرة كامل المنطقة التي يقع فيها" و"اعتداء عناصر من مليشيات المستعمرين الإرهابية على عدد من المواطنين الفلسطينيين في تجمع عرب الرشايدة، المحاذي للنبع، وضربهم بالعصي والحجارة، ما أدى إلى إصابة 4 منهم برضوض وجروح".

وقالت إن فشل مجلس الأمن الدولي في تنفيذ القرار 2334 وغيره من القرارات الأممية "يشجّع الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم على التمادي في إشعال ساحة الصراع وإدخالها في دوامة من عدم الاستقرار والعنف والفوضى يصعب السيطرة عليها".

وطالبت الخارجية، "بضغط دولي وأمريكي فاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائم الاستيطان وحماية شعبنا وفرصة تطبيق حل الدولتين".

من جهتها قالت منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" إن مستوطنين اقتحموا مساء الأحد "تجمع شلال العوجا البدوي، غرب قرية العوجا وسط الضفة الغربية، ونفّذوا اعتداءات جسدية ضدّ المواطنين وحاولوا سرقة أغنامهم".

وقال المشرف العامّ حسن مليحات في بيان، إن "هذه الهجمات جاءت بعد زيارة سموتريتش ورئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية للمنطقة، وإعلانهما إجراء أعمال توسعة والسيطرة على نبع المياه فيها".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعّد المستوطنون اعتداءاتهم، والجيش عملياته بالضفة الغربية المحتلة مخلّفا 455 شهيدا ونحو 4 آلاف و750 جريحاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدّى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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