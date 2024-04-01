سياسة
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على خلفية تهم تتعلق بـ"الإرهاب".. شرطة الاحتلال توقف شقيقة إسماعيل هنية
أعلنت شرطة الاحتلال توقيف صباح هنية، شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مشيرةً إلى أنه جرى توقيفها على خلفية تهم تتعلق بالانتماء لحركة حماس.
على خلفية تهم تتعلق بـ"الإرهاب".. شرطة الاحتلال توقف شقيقة إسماعيل هنية
شرطة الاحتلال الإسرائيلية تعلن توقيف شقيقة اسماعيل هنية / صورة: AFP Archive
1 أبريل 2024

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، توقيف شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في مدينة تل السبع بصحراء النقب، على خلفية تهم تتعلق بـ"الإرهاب".

وأكدت الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية أن "صباح عبد السلام هنية (57 عاماً) محتجَزة في تل السبع وتخضع لتحقيق يشترك فيه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)".

وقالت الشرطة في بيانها إنها تشتبه بتواصل صباح هنية "مع نشطاء في حماس، والانتماء للمنظمة، والتحريض، ودعم الأعمال الإرهابية".

وأوضحت أنه "قُبض عليها للتحقيق معها"، مبينةً أنه "بناءً على الأدلة ستُقدم إلى المحكمة لطلب تمديد اعتقالها"، دون تحديد موعد الطلب.

وزعم موقع Ynet الإسرائيلي أنه خلال مداهمة منزل صباح هنية في تل السبع، عثرت القوات على وثائق ووسائل إعلام وهواتف وأدلة أخرى، التي حسب الشرطة، تربطها بارتكاب "مخالفات أمنية خطيرة" على حد زعمها.

ولم يصدر على الفور تعقيب من حماس على ما أوردته هيئة البث.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال عملياته بالضفة، مخلفا 455 شهيداً و4750 جريحاً، إضافة إلى نحو 7870 معتقلاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية ومؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل منذ التاريخ ذاته حربها المدمرة على قطاع غزة، التي خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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