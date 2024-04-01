اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين، مدناً وبلدات بالضفة الغربية المحتلة واعتقل عدداً من الفلسطينيين بينهم سيدة، وفق شهود عيان.

وذكر الشهود أن الجيش نفّذ اقتحامات في مدينتَي جنين وطولكرم، وبلدات بمحافظة رام الله، وبلدات بمحافظة الخليل، وبلدات بمحافظتَي سلفيت وقلقيلية، وبلدات بنابلس وأريحا وبيت لحم.

وقالوا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "اقتحم مدينة طولكرم وشنّ عمليات دهم في عدد من المنازل، واعتقل سيدة على الأقل".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باقتحام أكثر من 20 آلية عسكرية المدينة من معبر الطيبة التجاري جنوب طولكرم، مروراً بضاحية ارتاح باتجاه الحي الغربي ودوار خضوري غربيّ المدينة.

واقتحمت قوات من جيش الاحتلال مدينة جنين، وداهمت منزلاً في حي خروبة واعتقلت مواطناً قبل أن تنسحب، بحسب مصادر محلية.

كما اقتحم الاحتلال بلدات بمحافظات رام الله والخليل وقلقيلية وسلفيت، وفق مصادر محلية، واعتقل أيضاً عدداً من مواطنيها.

وهدمت جرافات الاحتلال فجر الاثنين، 4 محال ومنشآت تجارية شمال شرق القدس، وفقاً لوفا.

اعتداءات المستوطنين

تستمرّ موجة الاعتداءات التي يشنّها المستوطنون الإسرائيليون في جميع أنحاء مدن الضفة الغربية المحتلة، إذ هاجم مستعمرون الأحد مركبات فلسطينيين بالحجارة بين مدينتَي حوارة وقلقيلية، بحسب وفا.

وفي بلدة دورا جنوب الخليل، قالت مصادر محلية إن سكاناً من مستعمرة "نجهوت" اعتدوا بالضرب على مواطن في أثناء رعيه أغنامه في أراضي القرية، ونُقل إلى أحد المستشفيات جراء إصابته برضوض وكدمات.

وبحسب المصادر، فإن المستعمرين هددوه بإطلاق النار عليه وقتله في حال استمر بالرعي في هذه الأراضي.

وفي بيت لحم استولى مستعمرون على جرار زراعي في بلدة بتير، تحت حماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب وكالة وفا.

كما أفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم يونس عرار، بأن مجموعة من المستعمرين حطّموا ألواح طاقة شمسية ومحتويات غرفة زراعية، تشمل ثلاثة خزانات للمياه، ومولدين كهربائيين، وكشافات إضاءة، إضافة إلى إلقاء نفايات داخل بئر لتجميع المياه في منطقة خلة النحلة قرب قرية وادي رحال جنوبي بيت لحم.

وفي أريحا أصيب أربعة مواطنين الأحد في اعتداء للمستعمرين على تجمع عرب الرشايدة المحاذي لنبع العوجا شمال المدنية.

وقال المشرف العامّ لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ"وفا"، إن مستعمرين هاجموا تجمُّع عرب الرشايدة المحاذي لمنطقة نبع العوجا، واعتدوا على المواطنين بالضرب بالعصي والحجارة، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين برضوض وجروح.

وفي وقت سابق اقتحم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، برفقة رئيس مجلس مستعمرات غور الأردن شلومو نئمان ورؤساء مستوطنات منطقة نبع العوجا، وأعلنوا عن خطة مشتركة للاستيلاء على النبع، وفرض "السيطرة الإسرائيلية المطلقة" على المنطقة.

وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة توتراً كبيراً جراء تصعيد إسرائيل عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات، إلى جانب قيودها على دخول المصلّين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بالتزامن مع حربها علي قطاع غزة.

وحتى مساء الأحد، أسفرت عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة في الضفة الغربية عن استشهاد 455 فلسطينياً، وإصابة نحو 4 آلاف و750 آخرين، كما بلغت حصيلة الاعتقالات نحو 7895، وهي أرقام قياسية خلال قرابة 6 أشهر، مقارنة بالأعوام السابقة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".​​​​​​​