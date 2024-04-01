سياسة
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"الدفاع" التركية تعلن تحييد 5 عناصر من تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 5 عناصر من تنظيم PKK الإرهابي بغارات جوية في منطقة هاكورك شمالي العراق.
"الدفاع" التركية تعلن تحييد 5 عناصر من تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق
تكافح تركيا تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها / صورة: وزارة الدفاع التركية / Others
1 أبريل 2024

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد 5 عناصر من تنظيم PKK الإرهابي، شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس أن الإرهابيين جرى تحييدهم بغارات جوية في منطقة هاكورك.

وشدّدت وزارة الدفاع التركية على مواصلتها مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه.

ويتخذ تنظيم PKK الإرهابي من جبال قنديل معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية ويشنّ منها هجمات داخل تركيا.

وينشط PKK الإرهابي في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، فيما تكافح تركيا التنظيم الإرهابي ردّاً على هجمات يشنّها ضد مواطنيها وقواتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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