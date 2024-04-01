أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد 5 عناصر من تنظيم PKK الإرهابي، شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس أن الإرهابيين جرى تحييدهم بغارات جوية في منطقة هاكورك.

وشدّدت وزارة الدفاع التركية على مواصلتها مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه.

ويتخذ تنظيم PKK الإرهابي من جبال قنديل معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية ويشنّ منها هجمات داخل تركيا.

وينشط PKK الإرهابي في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، فيما تكافح تركيا التنظيم الإرهابي ردّاً على هجمات يشنّها ضد مواطنيها وقواتها.