سياسة
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بدعم توقعات خفض أسعار الفائدة.. الذهب يحلّق إلى مستوى تاريخي
حلّقَت أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية الاثنين، بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والطلب القوي على الملاذ الآمن ومشتريات البنوك المركزية.
بدعم توقعات خفض أسعار الفائدة.. الذهب يحلّق إلى مستوى تاريخي
بدعم توقعات خفض أسعار الفائدة..الذهب يحلّق إلى مستوى تاريخي / صورة: AP
1 أبريل 2024

كسرت أسعار الذهب مستوياتها القياسية السابقة المسجلة مطلع مارس/آذار المنصرم، لتتجاوز 2260 دولاراً للأونصة، وسط تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال وقت لاحق من العام الجاري.

وكان أعلى مستوى تاريخي سجّلَته عقود الذهب الفورية 2230 دولاراً للأونصة، خلال وقت سابق من الشهر الماضي، لكنها تلقت دفعة قوية في بداية الجلسة الأسبوعية الاثنين، لتبلغ 2260.7 دولار للأونصة.

والجمعة قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إن مسار التضخم في الولايات المتحدة يسير وفق الخطط "ووفق ما نرغب في رؤيته".

واعتبرت الأسواق العالمية هذه التصريحات إشارة من رئيس الفيدرالي إلى أن عودة سياسة التيسير النقدي باتت وشيكة، ما ألقى بظلال إيجابية على أسعار الذهب.

وبحسب موقع "investing" الذي يرصد توقعات محلِّلي أسواق المال إزاء أسعار الفائدة الأمريكية، رأى 69 بالمئة منهم أن الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة على الدولار في اجتماع يونيو/حزيران المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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