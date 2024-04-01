يستمر الجدل في واشنطن بين مؤيد ومعارض لتصريحات النائب الجمهوري بالكونغرس الأمريكي تيم والبيرغ، التي اقترح فيها إسقاط قنبلة نووية على غزة لإنهاء الحرب، كما حدث في مدينتَي هيروشيما وناغازاكي في اليابان.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُسمع فيه صوت النائب والبيرغ وهو يقول: "يجب أن تكون مثل ناغازاكي وهيروشيما، انتهِ من الأمر بسرعة"، في إشارة إلى إلقاء الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين على المدينتين اليابانيتين.

جاءت تصريحات والبيرغ في معرض رده على سؤال من أحد الناخبين في 25 مارس/آذار المنصرم حول تمويل واشنطن بناء الميناء المؤقت لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال والبيرغ رداً على السؤال: "لا أعتقد أنه ينبغي لنا ذلك، وفي ما يتعلق بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، لا ينبغي لنا أن ننفق سنتاً واحداً على المساعدات الإنسانية".

وفي منشور على منصة إكس أصرّ النائب الأمريكي على أنه كان يتحدث "مجازيّاً" عن إنهاء الحرب في غزة بسرعة، ولم يقصد فعلاً اقتراح إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة، وفق تعبيره.

وقال والبيرغ في منشوره: "بصفتي طفلاً نشأ في حقبة الحرب الباردة، فإن آخر شيء أدافع عنه هو استخدام الأسلحة النووية. استخدمت استعارة للتعبير عن حاجة كل من إسرائيل وأوكرانيا إلى الفوز في حربيهما بأسرع وقت ممكن، دون تعريض القوات الأمريكية للأذى".

وتابع : "كان تفكيري عكس ما يروَّج تماماً، واستخدام هذه الاستعارة خارج السياق شوّه رسالتي، لكنني أقف تماماً مع هذه المعتقدات وأقف إلى جانب حلفائنا".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".