قال أحمد ينار رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، إن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد أمس الأحد بلغت 78,11%، في بلديات المدن الكبرى، و78,7% في المدن الأخرى، مشيراً إلى فتح 99,9% من الصناديق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العليا للانتخابات الاثنين، لإعلان النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات تركيا المحلية.

وقال رئيس "الهيئة العليا" إن انتخابات تركيا المحلية كانت هادئة ونزيهة، مضيفا أن العمل متواصل حتى يتم الإعلان عن النتائج النهائية.

وأوضح ينار أن حزب الشعب الجمهوري CHP فاز برئاسة 35 بلدية، في حين فاز حزب العدالة والتنمية AKP برئاسة 24 بلدية، وحزب DEM بـ10 بلديات، وحزب الحركة القومية MHP بـ8 بلديات، وحزب الرفاه من جديد YRP ببلديتين، وحزب الوحدة الكبرى BBP والحزب الجيد İYİ ببلدية واحدة لكل منهما

وأضاف ينار أن 34 حزباً سياسياً شاركوا في الانتخابات، وأن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات بلغ 61 مليوناً و441 ألفاً و882 ناخباً.