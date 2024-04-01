استنكر الطبيب النرويجي مادس غيلبرت، تحويل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي, أكبر مجمع صحي في غرب قطاع غزة, إلى أنقاض، وقال: "لقد حوَّلت إسرائيل والولايات المتحدة دار الشفاء إلى دار للموت".

وأوضح غيلبرت الذي عمل في مستشفى الشفاء لمدة 16 عاماً، في منشور على منصة إكس، الاثنين، أن إسرائيل دمرت مستشفى الشفاء الذي يضم 700 سرير والذي يعد أهم مجمع طبي في غزة.

وتابع قائلاً: "مستشفى الشفاء حوّلته إسرائيل والولايات المتحدة إلى بيت الموت، حيث أُحرق وتحول إلى ركام، وتحول إلى قبر للمرضى والطواقم الطبية وأقربائهم واللاجئين".

وأردف: "هذا مؤشر واضح على سياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي القاسية والشريرة التي تهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني ومؤسساته الاجتماعية".

واستطرد: "يجب على حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أن تخجل من دعمها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل".

وصباح الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من مستشفى الشفاء الذي يعد أكبر مجمع طبي في قطاع غزة، بعد مرور أسبوعين على اقتحامه والمنطقة المحيطة به وتدميرها.

وخلال تلك الهجمات، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 200 فلسطيني في المجمع ومحيطه واعتقل أكثر من 900 آخرين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".