سياسة
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إعلام عبري: نتنياهو يضغط لإقرار قانون بالكنيست يفوّضه بإغلاق قناة الجزيرة
كشفت وسائل إعلام عبرية، عن قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالضغط من أجل إقرار قانون بالكنيست، بجلسته الاثنين، يمنحه سلطة إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل.
إعلام عبري: نتنياهو يضغط لإقرار قانون بالكنيست يفوّضه بإغلاق قناة الجزيرة
نتنياهو يسعى لإقرار قانون بالكنيست يمنحه سلطة إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل/ صورة: AA  
1 أبريل 2024

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يضغط من أجل أن يقر الكنيست في جلسة الاثنين قانوناً يفوّضه بإغلاق قناة "الجزيرة" القطرية.

ويمنح القانون الجديد -في حال إقراره- رئيس الوزراء الإسرائيلي سلطة إغلاق بث القناة في إسرائيل.

وأوضحت الهيئة: "تحدث نتنياهو مع رئيس الائتلاف بالكنيست عوفير كاتس، وطلب منه ضمان الموافقة على قانون الجزيرة في الكنيست هذا المساء في قراءتيه الثانية والثالثة".

وفي حال أقرَّ الكنيست (البرلمان) المشروع بالقراءتين الثانية والثالثة فإنه يصبح قانوناً ناجزاً.

وأضافت الهيئة أن "القانون الذي يضغط نتنياهو لتمريره يمنح رئيس الوزراء سلطة إغلاق بث القناة في إسرائيل".

ونقلت عن حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو، أن "رئيس الوزراء سيعمل فوراً على إغلاق قناة الجزيرة وفقاً للإجراء المنصوص عليه في القانون".

وتوقعت هيئة البث الإسرائيلية أن يحظى القانون بدعم كبير في الكنيست.

وسبق لسلطات الاحتلال الإسرائيلي أن منعت بث قناة "الميادين" اللبنانية من العمل داخل إسرائيل في أثناء الحرب على غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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