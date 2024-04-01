سياسة
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فيدان يبحث مع نظيره القطري تطورات الأوضاع في غزة
بحث وزير خارجية تركيا هاكان فيدان ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني هاتفياً آخر الأوضاع في قطاع غزة، فضلاً عن المستجدات على الساحة الإقليمية.
فيدان يبحث مع نظيره القطري تطورات الأوضاع في غزة
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره القطري مستجدات الأوضاع في قطاع غزة - أرشيفية / صورة: AA / Others
1 أبريل 2024

بحث وزير خارجية تركيا هاكان فيدان ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني هاتفياً آخر الأوضاع في قطاع غزة.

وحسب بيان الخارجية التركية الاثنين بحث الجانبان آخر الأوضاع في غزة والمستجدات على الساحة الإقليمية.

وفي وقت سابق الاثنين، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به، مخلفاً دماراً هائلاً وكارثة إنسانية ارتكبها على مدار 14 يوماً، فضلاً عن إحراق وتدمير مباني المجمع ومعظم المنازل المحيطة به.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ومحاكمة تل أبيب للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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