أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" وأوقعوا قوتين إسرائيليتين بينها واحدة مكونة من سبعة جنود في كمين مركّب، بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت القسام في منشور مقتضب عبر منصة تليغرام قالت إنّ "مقاتليها تمكنوا من إيقاع قوة إسرائيلية في كمين مركّب واستهدفوا ناقلة جند بقذيفة الياسين 105، في منطقة وسط البلد بخان يونس".

وأوضحت أن مقاتليها استهدفوا أيضاً بقذيفة أخرى مجموعة مكونة من سبعة جنود في المكان نفسه (وسط البلد بخان يونس) فضلاً عن قوة نجدة وصلت لإنقاذ الجنود.

وأضافت: "فور وصول قوة النجدة لإنقاذهم جرى الاشتباك معها بالأسلحة الثقيلة وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح في منطقة وسط البلد بمدينة خان يونس".

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، مقتل أحد جنوده في معركة بجنوب قطاع غزة، من دون تفاصيل حول ملابسات المعركة.

ووفقاً لمعطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي الرسمية، يرتفع بذلك عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 600، بينهم 256 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

كما أشارت المعطيات إلى إصابة 3181 جندياً منذ بداية الحرب، بينهم 1545 في المعارك البرية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنُّ إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ورغم محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".