سياسة
2 دقيقة قراءة
"كمين مركّب".. القسّام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية ومجموعتَي جنود بخان يونس
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهدافها ناقلة جند إسرائيلية، مؤكدة أن مقاتليها اشتبكوا بالأسلحة الثقيلة مع قوة نجدة قدمت لإنقاذ قوة مكوّنة من سبعة جنود، وأوقعت جميع أفرادها بين قتيل وجريح في وسط مدينة خان يونس.
"كمين مركّب".. القسّام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية ومجموعتَي جنود بخان يونس
كتائب القسام تعلن استهدافها ناقلة جند إسرائيلية ومجموعتَي جنود / صورة: AFP
1 أبريل 2024

أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" وأوقعوا قوتين إسرائيليتين بينها واحدة مكونة من سبعة جنود في كمين مركّب، بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت القسام في منشور مقتضب عبر منصة تليغرام قالت إنّ "مقاتليها تمكنوا من إيقاع قوة إسرائيلية في كمين مركّب واستهدفوا ناقلة جند بقذيفة الياسين 105، في منطقة وسط البلد بخان يونس".

وأوضحت أن مقاتليها استهدفوا أيضاً بقذيفة أخرى مجموعة مكونة من سبعة جنود في المكان نفسه (وسط البلد بخان يونس) فضلاً عن قوة نجدة وصلت لإنقاذ الجنود.

وأضافت: "فور وصول قوة النجدة لإنقاذهم جرى الاشتباك معها بالأسلحة الثقيلة وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح في منطقة وسط البلد بمدينة خان يونس".

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، مقتل أحد جنوده في معركة بجنوب قطاع غزة، من دون تفاصيل حول ملابسات المعركة.

ووفقاً لمعطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي الرسمية، يرتفع بذلك عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 600، بينهم 256 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

كما أشارت المعطيات إلى إصابة 3181 جندياً منذ بداية الحرب، بينهم 1545 في المعارك البرية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنُّ إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ورغم محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us