بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ملفات إقليمية ذات اهتمام مشترك بين البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الاثنين، حسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية تركية.

وأوضحت المصادر أن فيدان ولافروف تناولا أيضاً سلامة الملاحة في البحر الأسود.

وفي يوليو/تموز 2022، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقاً لاستئناف صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية.

ومددت الاتفاقية 3 مرات، إذ سهلت نقل أطنان من الحبوب والمواد الغذائية. لكن موسكو أعلنت في يوليو/تموز الماضي انسحابها من الاتفاقية.