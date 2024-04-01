سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يقصف مبنى بدمشق.. وطهران: يقع قرب سفارتنا
أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، عن قصف إسرائيلي استهدف مبنى في حي المزة بدمشق، مؤكدة وقوع أضرار بالمباني المجاورة، بينما أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن المبنى يقع بالقرب من السفارة الإيرانية بدمشق.
الاحتلال الإسرائيلي يقصف مبنى بدمشق.. وطهران: يقع قرب سفارتنا
قصف إسرائيلي على مبنى في حي المزة بدمشق / صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
1 أبريل 2024

أكد النظام السوري، الاثنين، تعرُّض مبنى في حي المزة بالعاصمة دمشق لقصف إسرائيلي، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمباني المجاورة.

وأفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا": "استهدف العدو الإسرائيلي اليوم (الاثنين) مبنى في حي المزة بدمشق".

وأضافت أن "العدوان الإسرائيلي ألحق دماراً كبيراً بالمبنى إضافة إلى أضرار بالمباني المجاورة، ووسائط دفاعنا الجوي تصدت لبعض صواريخ العدوان".

وفي السياق، قالت وسائل إعلام إيرانية إن مبنى قريباً من السفارة الإيرانية في دمشق تعرَّض لقصف جوي إسرائيلي اليوم الاثنين.

ولم تقدم التقارير التي نشرها معظم وسائل الإعلام الرسمية في البلاد مزيداً من التفاصيل. وقالت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية في وقت سابق إن قصفاً استهدف القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير الإيراني في سوريا، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكثّفت إسرائيل غاراتها الجوية في سوريا، منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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