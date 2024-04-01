أكد النظام السوري، الاثنين، تعرُّض مبنى في حي المزة بالعاصمة دمشق لقصف إسرائيلي، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمباني المجاورة.

وأفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا": "استهدف العدو الإسرائيلي اليوم (الاثنين) مبنى في حي المزة بدمشق".

وأضافت أن "العدوان الإسرائيلي ألحق دماراً كبيراً بالمبنى إضافة إلى أضرار بالمباني المجاورة، ووسائط دفاعنا الجوي تصدت لبعض صواريخ العدوان".

وفي السياق، قالت وسائل إعلام إيرانية إن مبنى قريباً من السفارة الإيرانية في دمشق تعرَّض لقصف جوي إسرائيلي اليوم الاثنين.

ولم تقدم التقارير التي نشرها معظم وسائل الإعلام الرسمية في البلاد مزيداً من التفاصيل. وقالت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية في وقت سابق إن قصفاً استهدف القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير الإيراني في سوريا، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكثّفت إسرائيل غاراتها الجوية في سوريا، منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.