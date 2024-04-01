سياسة
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أنقرة: الجرائم الإسرائيلية بمستشفى الشفاء محاولة لتدمير الفلسطينيين
علّقت الخارجية التركية على مشاهد كشفت عن "الجرائم الإسرائيلية" بمستشفى الشفاء في غزة، واعتبرتها دليلاً على محاولة تدمير الشعب الفلسطيني بشكل منهجي، داعية لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار الأخير الذي اعتمده مجلس الأمن وتدابير محكمة العدل الدولية.
أنقرة: الجرائم الإسرائيلية بمستشفى الشفاء محاولة لتدمير الفلسطينيين
أنقرة تُعِد الجرائم الإسرائيلية بمستشفى الشفاء دليلاً على محاولة تدمير الفلسطينيين / صورة: AA
1 أبريل 2024

استنكرت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، الجرائم الإسرائيلية في مستشفى الشفاء بغزة، مشددة على حتمية محاسبة كل مرتكبيها.

وقالت الخارجية التركية في بيان: "إن المشاهد والصور التي ظهرت من مستشفى الشفاء في قطاع غزة هي دليل على محاولة إسرائيل تدمير الشعب الفلسطيني عمداً وبشكل منهجي".

وشددت على أن الجرائم التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية في الأشهر الستة الماضية تصنف من أعظم الأعمال الوحشية التي شهدها تاريخ البشرية.

وأكدت أنه ستجري محاكمة كل من ارتكب هذه الجرائم، وستكون أسماء من غضوا الطرف عنها "وصمة عار سوداء" في التاريخ.

وقالت الخارجية التركية: "إن من واجب المجتمع الدولي أن يوقف إسرائيل التي تتجاهل الضمير والقانون الإنساني وتضر بالسلام والاستقرار العالميين".

ودعت كذلك لاتخاذ التدابير اللازمة دون تأخير لضمان تنفيذ قرار وقف إطلاق النار الأخير الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتدابير الإضافية التي أعلنتها محكمة العدل الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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